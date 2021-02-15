Опубликован финальный трейлер «Лиги справедливости» от Зака Снайдера

15.02.2021, 13:32, Разное

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Поклонники киновселенной DC дождались режиссерской версии Снайдерката. На официальном сайте HBO Max опубликован финальный трейлер «Лиги справедливости» от Зака Снайдера.

Согласно официальной информации, хронометраж обновленного фильма составит более четырех часов. Данная кинолента является уникальной, поскольку её выход – заслуга истинных фанатов вселенной DC и творчества Зака Снайдера. «Лига справедливости» вышла еще в 2017 году, но данная версия фильма была, мягко говоря, недоработанной, поскольку Зак Снайдер покинул проект из-за смерти своей дочери. В результате руководство студии приняло решение почти полностью изменить сюжет и стилистику проекта, а это, в свою очередь, повлекло гнев поклонников. Фильм получится настолько плохим, что фанаты создали целую петицию в поддержку Снайдерката (так называют режиссёрскую версию от Зака Снайдера), которая набрала несколько миллионов подписей. В итоге руководство компании пошло на уступки и позволило знаменитому режиссёру закончить свою работу.

На досъемки были выделены деньги, а актерский состав вернулся на съёмочную площадку. И вот, наконец-то, долгожданный проект завершен – и поклонники смогли оценить финальный трейлер «Лиги справедливости», который получился просто невероятным: обновленная графика, полный сюжет, а самое главное – Супермен в черном костюме, чего ждали все фанаты кинокомикса.

Официальный релиз назначен на 18 марта этого года. Фильм выйдет на стриминговом сервисе HBO Max.

Источник: www.kinoafisha.info