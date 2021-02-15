Sohu: Россия выявила брешь в обороне США для нанесения возможного удара

15.02.2021, 13:32, Разное

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Китайские военные эксперты из Sohu полагают, что РФ удалось найти брешь в обороне США. В случае агрессии со стороны Америки войска РФ нанесут удар по американским спутникам, что позволит «откатить» противника на десятилетия назад в сфере высоких технологий.

Специалисты отмечают, что войска США крайне зависимы от бесперебойной работы спутников связи. Они обеспечивают им координацию. Однако у РФ имеется противоспутниковая ракета «Нодуль». Несколько месяцев назад проводились испытания по ее запуску. Именно она может стать ключевым фактором, способным ослабить позиции США.

Применение ракеты «Нодуль» оставит войска США и их базы без спутников связи, из-за чего они не смогут успешно взаимодействовать друг с другом на территории Восточной Европы. В данном случае у Америки будут два пути дальнейших действий, поясняют китайские эксперты. Они либо оставят попытки наступления, либо воспользуются ядерным оружием, но тогда поставят под удар свою территорию.

Источник: actualnews.org