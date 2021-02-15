Юрий Лоза: Российские певцы должны отказаться от выступлений на «Евровидении» на английском языке

15.02.2021, 13:32, Разное

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Юрий Лоза призвал отечественных молодых певцов выступать на «Евровидении» с песнями исключительно на русском языке. Музыкант уверен, что использование английского во время выступления российскими артистами – решение неправильное.

Юрий Лоза утверждает, что на «Евровидение» артисты едут не только ради победы, но и чтобы удовлетворить личные интересы. В качестве наглядного примера композитор привел Диму Билана. Российский музыкант спел композицию на английском и одержал победу в популярном международном конкурсе. Однако на родине как англоязычный певец он оказался не очень популярен.

По мнению Лозы, сейчас победить РФ на «Евровидении» никто не даст. В свою очередь, исполнение песни на родном языке позволит возвысить собственное величие и не обращать особого внимания на общепринятые клише. Представители от РФ должны вести себя подобающе, сохраняя культурное наследие великой державы.

Источник: govoritmoskva.ru