АВТОВАЗ потребует от россиян, купивших в прошлом году “Гранты”, доплатить по 24 тысячи рублей

15.02.2021, 13:43, Разное

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Компания “АВТОВАЗ” намерена потребовать от россиян, купивших в 2020 году машины Lada Granta, доплатить ещё по 24326 рублей ближайшему дилеру.

Из-за ошибок, допущенных в контрактах со смежными предприятиями, автомобили, проданные с января по сентябрь прошлого года были ощутимо недооцененными, пояснили в пресс-службе.

Доплатить необходимую сумму можно будет наличными у ближайшего дилера или прямо на сайте производителя – соответствующая форма появится там в ближайшие дни. “АВТОВАЗ” также откроет горячую линию, позвонив на которую автовладельцы смогут проверить, подпадает ли их автомобиль под необходимость доплаты.

Фирма предупредила, что лица, уклоняющиеся от доплаты, лишатся гарантии и могут стать ответчиками в суде.

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