 

АВТОВАЗ потребует от россиян, купивших в прошлом году “Гранты”, доплатить по 24 тысячи рублей

15.02.2021, 13:43, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Компания “АВТОВАЗ” намерена потребовать от россиян, купивших в 2020 году машины Lada Granta, доплатить ещё по 24326 рублей ближайшему дилеру.

Из-за ошибок, допущенных в контрактах со смежными предприятиями, автомобили, проданные с января по сентябрь прошлого года были ощутимо недооцененными, пояснили в пресс-службе.

Доплатить необходимую сумму можно будет наличными у ближайшего дилера или прямо на сайте производителя – соответствующая форма появится там в ближайшие дни. “АВТОВАЗ” также откроет горячую линию, позвонив на которую автовладельцы смогут проверить, подпадает ли их автомобиль под необходимость доплаты.

Фирма предупредила, что лица, уклоняющиеся от доплаты, лишатся гарантии и могут стать ответчиками в суде.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.10 / Мнение: 215 суток в море

01.11 / Мнение: Очей очарованье…

27.08 / Лолита потребовала от RU.TV закрыть ее лицо смайликом для пенсионеров

06.12 / Личное: “Тонкая ниточка”

01.09 / В России умер известный писатель

31.07 / Компания Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone

02.09 / Немецкие ученые получили детальные кадры поверхности Солнца с помощью телескопа GREGOR

04.09 / Скорость скачивания данных в Starlink достигла свыше 100 мегабит в секунду

15.08 / Конгрессмены планируют отменить действие первой поправки в Конституции для белых

09.07 / В Южной Корее началась сборка первого прототипа перспективного истребителя KF-X

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска