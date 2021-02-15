Новый гендиректор Qualcomm считает возможным избавиться от дефицита чипов

15.02.2021, 13:30, Новости дня

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Криштиано Амон, который вскоре займет кресло генерального директора американской компании Qualcomm, считает дефицит чипов на мировом рынке временным явлением. Он полагает, что от нехватки этих устройств вскоре удастся избавиться. И помогут в этом, по его мнению, американские санкции против китайского гиганта Huawei.

Как утверждает менеджер, ограничения против такого гиганта индустрии, как Huawei, автоматически открывают новые возможности перед всеми его конкурентами. С другой стороны, Huawei «съедал» огромное количество чипов, произведенных на разных предприятиях.

В частности, компания TSMC уже объявила, что готова выделить освободившиеся производственные мощности для выполнения заказов с других предприятий.