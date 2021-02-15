Искусственный интеллект идет в российские магазины

15.02.2021, 13:30, Новости дня

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Современные технологии все глубже проникают в нашу жизнь, говорят специалисты. Так, по предварительным прогнозам, уже к 2024 году на территории РФ появятся магазины, в которых вместо продавца одежду для покупателей будет подбирать искусственный интеллект.

В мире уже созданы такие технологии. Только они еще требуют некоторого усовершенствования. Также понадобится время для массового внедрения, отмечают эксперты.

Предварительные расчеты показывают, что системы 3D-моделирования тела и подбора одежды придут в магазины РФ примерно в 2024 году. Это значит, что можно будет не беспокоиться о размерах, так как подбором займется электронная машина. Кроме того, покупателям наверняка понравится электронная примерочная.