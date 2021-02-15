 

Китайские инвесторы “Мотор Січ” увеличили сумму иска к Украине в международном арбитраже на $100 млн – до $3,6 млрд

15.02.2021, 13:26, Новости дня
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Сумма иска китайских инвесторов ПАО “Мотор Січ” к государству выросла на, как минимум, $100 млн. – с $3,5 млрд до порядка $3,6 млрд. Об этом сообщается на сайте, где размещается информация для акционеров ПАО “Мотор Січ”.

“Китайские инвесторы ПАО “Мотор Січ” увеличили предварительную сумму убытков на минимум $ 100 млн, касающихся их требований в споре против Украины, рассмотрение которого происходит в международном арбитраже – с $ 3,5 млрд до не менее $ 3,6 млрд. Увеличение суммы предыдущих требований обусловлено тем, что начальная группа истцов была расширена путем включения еще нескольких китайских акционеров, которые также понесли значительные убытки вследствие действий Украины в нарушение ее международных обязательств. Инвестиционный спор должен рассматриваться арбитражным судом ad hoc, который сейчас формируется сторонами”, – сказано в сообщении.

ПАО “Мотор Січ” – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. 

Бизнесмены из Китая считают действия АМКУ проявлением “недружественного поведения украинской власти”, имеющего, по их мнению, целью экспроприацию инвестиций у “Мотор Січі”. В сентябре 2020 года они написали письмо в Верховную Раду, в котором просили “прекратить безосновательное давление со стороны госорганов”, а также помочь Украине избежать убытков в размере $3,5 млрд, которые они, как инвесторы, намерены взыскать в качестве компенсации в рамках инвестиционного спора в международном арбитраже.

В апреле 2018 года Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 56% акций “Мотор Січі”, которые принадлежат иностранным инвесторам. До окончания досудебного расследования суд запретил любые действия с арестованными активами, которые могут привести к смене их владельца. Акции находятся под арестом до сих пор.

В 2019 году бывший акционер компании Вячеслав Богуслаев подтвердил агентству “Укринформ”, что продал предприятие китайской компании. По словам бизнесмена, китайцы обязались в течение двух лет инвестировать в предприятие $250 млн.

Антимонопольный комитет Украины несколько раз отклонял заявку китайских инвесторов на покупку “Мотор Січі”. Компания Skyrizon пыталась получить такое разрешение совместно с компанией DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского. После того как АМКУ в ноябре 2020 года отклонил очередную заявку, китайская компания заявила, что намерена отсудить у государства Украина $3,5 млрд из-за потерянных инвестиций в “Мотор Січ”.

Против продажи ПАО “Мотор Січ” китайским инвесторам выступали США. Во время визита в Украину в 2019 году тогдашний советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что постарается убедить украинские власти, что сотрудничество с Китаем опасно.

15 января 2021 года бюро промышленности и безопасности министерства торговли США включило Skyrizon в список “конечных военных пользователей, для которых установлен специальный режим сотрудничества с американскими компаниями”. В ответ в компании заявили о недопустимости политизации торгово-экономических отношений и необоснованного давления на предприятия из Китая.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января подписал указ о введении санкций против китайских инвесторов “Мотор Січі”: Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, Beijing Xinwei Technology Group. 

Китайский инвестор назвал санкции “варварским грабежом”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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