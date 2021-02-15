ФСИН проверит сообщения о причастности сотрудника к гибели осужденного в Ростовской области
15.02.2021, 13:06,
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Сообщения о причастности сотрудника колонии к гибели заключенного в Ростовской области, которого госпитализировали с признаками интоксикации неизвестным веществом, проверит региональное главное управление ФСИН.
Инцидент произошел в лечебно-исправительном учреждении №20 ГУФСИН по Ростовской области, сообщили в региональном ведомстве РИА «Новости».
Двое осужденных почувствовали себя плохо, их положили в больницу с «признаками интоксикации неизвестным веществом». Один из них умер, второй находится в удовлетворительном состоянии.
В соцсетях сообщали, что инспектор ФСИН якобы пронес наркотики в колонию и употребил их с двумя заключенными, один из которых умер.
«Информация о причастности к данному происшествию сотрудника учреждения будет проверена в ходе назначенной ГУФСИН РФ по Ростовской области служебной проверки, материалы которой будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», – добавили в ведомстве.
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