 

Россия и Китай вынудили США вернуть «ракеты-убийцы» Harpoon на атомные подлодки

15.02.2021, 12:38, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В США решили вернуть на свои атомные подводные лодки (АПЛ) «ракеты-убийцы» Harpoon.

Усиление позиций Китая и РФ заставило американские военно-морские силы вспомнить о противокорабельных ракетах спустя четверть века после окончания «холодной войны».

Реализацией проекта, подразумевающего оснащение атомных лодок типа Los Angeles «ракетами-убийцами» Harpoon, занималась компания Boeing. В январе она завершила все работы, а в 2018 году были произведены первые запуски. Хотя последний раз ракеты с АПЛ взлетали в 1997 году.

Новые «ракеты-убийцы» были модернизированы. Так, компания Boeing увеличила их дальность полета, поэтому при тех же затратах на производство одной ракеты эффективность их окажется гораздо выше. Прежняя дальность полета составляла чуть менее 300 километров.

В феврале в издании The Diplomat была опубликована статья, в которой описывалось беспокойство США и союзников на фоне усиления позиций России. В ней сообщалось, что возрождение АПЛ ВМФ РФ является «серьезной проблемой» для союзников.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.11 / Ученые: Диета, богатая белком, снижает риск ранней смерти на 12%

16.09 / Ученые выявили указывающие на проблемы с сердцем неожиданные симптомы

26.09 / Бунт в ожидании второй волны

17.07 / Скандалы: На краю демографической пропасти

12.09 / Максим Виторган отметил день рождения с Нино Нинидзе на воздушном шаре в Каппадокии

07.12 / Почему люди продолжают верить в экстрасенсов?

03.02 / Скандалы: Сто томов на тысячу вагонов

04.01 / Политолог Погребинский констатировал “беспомощность” президента Зеленского

20.08 / Политолог назвал одного из главных заказчиков протестов в Белоруссии

20.09 / Ученые рассказали, какая еда продлевает жизнь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска