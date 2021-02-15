Россия и Китай вынудили США вернуть «ракеты-убийцы» Harpoon на атомные подлодки

15.02.2021, 12:38, Разное

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В США решили вернуть на свои атомные подводные лодки (АПЛ) «ракеты-убийцы» Harpoon.

Усиление позиций Китая и РФ заставило американские военно-морские силы вспомнить о противокорабельных ракетах спустя четверть века после окончания «холодной войны».

Реализацией проекта, подразумевающего оснащение атомных лодок типа Los Angeles «ракетами-убийцами» Harpoon, занималась компания Boeing. В январе она завершила все работы, а в 2018 году были произведены первые запуски. Хотя последний раз ракеты с АПЛ взлетали в 1997 году.

Новые «ракеты-убийцы» были модернизированы. Так, компания Boeing увеличила их дальность полета, поэтому при тех же затратах на производство одной ракеты эффективность их окажется гораздо выше. Прежняя дальность полета составляла чуть менее 300 километров.

В феврале в издании The Diplomat была опубликована статья, в которой описывалось беспокойство США и союзников на фоне усиления позиций России. В ней сообщалось, что возрождение АПЛ ВМФ РФ является «серьезной проблемой» для союзников.