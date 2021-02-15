Участница «Танцев со звездами» Янина Студилина боялась ревности супруга

15.02.2021, 12:38, Разное

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В одном из интервью Янина Студилина призналась, что решение участвовать в проекте «Танцы со звездами» далось ей тяжело. Она очень боялась ревности супруга, так как во многих постановках нужно играть чувства и страсть с партнером.

Александр Роднянский и четырехлетняя дочь Аня переживают за Янину Студилину, которая принимает участие в новом сезоне «Танцев со звездами». Знаменитость, которая окончила ГИТИС, сейчас по пять дней в неделю тренируется в спортзале, а также оттачивает номера, чтобы достойно выступать на паркете. Когда актриса шла на проект, она понимала, что у нее не очень выгодная позиция по сравнению с другими участниками. Например, рэпер Давид Манукян имеет отличную хореографическую подготовку, поэтому у него явное преимущество. Здоровая конкуренция только подзадоривает Янину Студилину, а также она не хочет подвести своего партнера – Дениса Тагинцева.

Артистка призналась, что из-за изнурительных тренировок у нее вся спина, локти и колени в синяках. Дочь Аня часто интересуется у знаменитой матери, не больно ли ей. На одной из репетиций во время разучивания кабаре партнер случайно ударил ее коленом в глаз. В результате, пришлось маскировать лицо косметическими средствами, а в номере использовать сетку, чтобы скрыть припухлость. Также Янину Студилину пугало то, что в танцах с Денисом Тагинцевым у нее много страсти. Однако супруг с пониманием отнесся к этому.