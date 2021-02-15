Apple добавила функцию удаленного выхода из аккаунта на iPhone и iPad

15.02.2021, 12:38, Разное

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На устройствах компании Apple появилась новая функция, позволяющая удаленной выйти из своего аккаунта. Она дает возможность защитить iPhone, iPad и iPod Touch от незаконного присваивания или кражи во время продажи.

Для удаленного выхода из аккаунта необходимо зайти на официальный сайт компании Apple icloud.com. После этого во вкладке «все устройства» выбрать гаджет, который пользователь хочет стереть из своей учетной записи. Затем новый владелец девайса сможет войти на нем под своим профилем.

Данная функция может оказаться полезной для продавцов устройств Apple. До тех пор, пока настоящий владелец гаджета не выйдет из своего аккаунта телефон или планшет остаются заблокированными. Кроме того, мошенникам не поможет специальное программное обеспечение для разблокировки девайсов. Для активации краденного гаджета сотрудники технической поддержки могут потребовать показать чек, подтверждающий покупку устройства.

Источник: www.ixbt.com