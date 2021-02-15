В браузере Chrome для iOS появится новая функкция

15.02.2021, 12:36, Новости дня

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По информации из компании Google, вскоре в браузере Chrome, предназначенном для работы с операционной системой iOS, появится функция Face ID. В результате разработчик намерен улучшить защиту конфиденциальности пользователей.

В данный момент проводится тестирование новшества, поясняют представители компании.

Идентификация по изображению лица пользователя уже активно используется для разблокирования устройств, выпущенных под брендами iPhone и iPad. Судя по всему, она понравилась множеству абонентов, так как и отдельные приложения стали вводить ее в пакет средств защиты. Как видим, Google не остался в стороне и поддержал данную тенденцию. Пока Face ID доступна только в бета-версии Chrome 89 для iOS.