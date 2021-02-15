 

Компания Microsoft выпустила предварительный патч в преддверии крупного обновления Windows 10

15.02.2021, 12:36, Новости дня
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Представители компании Microsoft объявили о подготовке к переходу к новой версии операционной системы Windows 10 21H1. В связи с этим был выпущен предварительный пакет обновлений KB4023057.

Как пояснили разработчики ПО, сначала устройства нужно подготовить к грядущим изменениям операционной системы. Новая версия десятой Windows содержит в себе исправление множества ошибок, замеченных в операционной системе за последнее время.

В результате система должна ускорить работу. Также повысится безопасность и надежность, обещают разработчики. А предварительный патч необходим, чтобы устранить недочеты «Центра обновлений Windows», способные помешать установке новой версии операционной системы.



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