Число погибших при схождении ледника в Индии возросло до 50 человек

15.02.2021, 12:32, Новости дня

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Число жертв схода ледника и последующего наводнения, которые произошли 7 февраля в округе Чамоли индийского штата Уттаракханд, составляет уже по меньшей мере 50 человек. Об этом сообщает Синьхуа.

14 февраля было извлечено 12 тел, из них пять – в заблокированном тоннеле Тапован, говорится в сообщении.

По информации издания, только половину обнаруженных тел удалось идентифицировать и передать родственникам.

7 февраля в округе Чамоли произошло наводнение, вызванное сходом ледника.

8 февраля сообщалось о 24 погибших и 202 пропавших без вести. Спасатели объединились, чтобы спасти из заблокированного 250-метрового тоннеля по меньшей мере 30 рабочих.

Индо-тибетская пограничная полиция сообщила, что в результате обрушения моста было отрезано 13 сел, в двух из них заканчивается продовольствие, информирует Hindustan Times.

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