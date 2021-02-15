Бабкин рассказал, сколько заплатил за операцию на глазах в клинике в Вене

15.02.2021, 12:32, Новости дня

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Операция на глазах в клинике в Вене (Австрия) обошлась украинскому певцу Сергею Бабкину в €2,7 тыс. (около 91,1 тыс. грн). Об этом он рассказал в передаче “Світське життя” на “1+1”.

По словам Бабкина, причиной ухудшения зрения мог стать удар в глаз. Об этом ему сообщил доктор, проводивший операцию.

“Но это было 11 лет назад”, – рассказал Бабкин. Музыкант подчеркнул, что тогда случайно ударил себя микрофоном в левый глаз во время выступления на сцене.

24 января Сергей Бабкин сообщил, что во время медосмотра у него диагностировали редкое заболевание глаз, в связи с чем ему предстоит операция на глазах в Австрии.

5 февраля австрийские медики прооперировали Бабкина – операция была проведена только на одном глазу. Вскоре артисту предстоит еще одна поездка в Вену для проведения второй операции.

Ранее супруга Бабкина Снежана говорила, что, по мнению украинских врачей, причиной ухудшения зрения у артиста стала инфекция в почках.

Сергей Бабкин родился в 1978 году в Харькове, где и сейчас проживает вместе с семьей. За годы музыкальной карьеры певец выпустил 11 альбомов. Бабкин увлекается йогой и занимается стрельбой из револьвера.

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