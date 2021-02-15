 

Байден признал, что США отстают от Китая в инфраструктуре

15.02.2021, 12:32, Новости дня
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Президент США Джо Байден в беседе с американскими сенаторами заявил, что Китай вкладывает миллиарды долларов в решение вопросов, связанных с транспортом и окружающей средой, а Соединенные Штаты в этом отстают. Об этом сообщило ВВС 12 февраля.

Если США не сделают ряд инвестиций, в частности, в инфраструктуру, то Китай “съест их обед”, подчеркнул Байден. Такое предупреждение прозвучало на следующий день после первого телефонного разговора Байдена с президентом Китая Си Цзиньпином.

Во время своей избирательной кампании Байден предлагал потратить $2 трлн в течение четырех лет на создание рабочих мест и инвестиции в экологически чистые источники энергии.

По информации из “табеля успеваемости” Американского общества инженеров-строителей (ASCE) в 2017 году инфраструктура США получила оценку “D+”, то есть фактически признал ее устаревшей и несоответствующей стандартам. По оценкам ASCE, чтобы устранить “инфраструктурный разрыв” до 2025 года США потребуется 2 трлн долларов. Если США не исправят положение, это будет стоить в два раза дороже, подчеркнуло ВВС.

Китай вкладывает большие средства в свою инфраструктуру, в частности, высокоскоростную железную дорогу, системы метро, электросети и мобильные сети, отметил Байден. По его словам, в стране уже есть железная дорога, по которой поезда легко движутся со скоростью 225 миль (362 км) в час.

Амбициозную программу Байдена по восстановлению инфраструктуры США будет продвигать назначенный в начале февраля министр транспорта Пит Буттиджич.

По данным китайской газеты People’s Daily, в этом году Китай планирует выделить около 11,6 млрд долларов на строительство железнодорожной инфраструктуры в дельте реки Янцзы. Компания China Railway Shanghai приступит к строительству 11 новых железнодорожных проектов в регионе, который охватывает Шанхай и провинции Цзянсу, Чжэцзян и Аньхой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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