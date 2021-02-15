 

“Готовься к тюрьме”. Первый зампрокурора Тернопольской области рассказал об угрозах с номера Портнова

15.02.2021, 12:32, Новости дня
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Первый зампрокурора Тернопольской области Александр Божко 15 февраля сообщил “Цензор.net”, что оспаривает в суде закрытие СБУ уголовного производства в отношении возможных угроз от  бывшего заместителя главы администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича – Андрея Портнова. Госбюро расследований продолжает расследовать производство в отношении самого прокурора, открытое по заявлению Портнова. 

“Абонент с номера, которым пользовался Портнов, писал, что готовься к тюрьме, что в колонию меня загонит и так далее. Меня предупреждали, что может быть и задержания после подозрения. Все может быть. Что касается меня проводился исключительно один допрос, это то, что мне известно”, – рассказал Божко.

Он отметил, что начал получать сообщения с угрозами на телефон со второй половины марта 2019 года. По его словам, последние сообщения поступали в марте 2020 года.

“Я более чем уверен, что причиной стала исключительно моя работа процессуального руководителя в производстве, где раньше, еще в конце 2014 сообщали указанному лицу [Портнову] о подозрении. Затем оно было закрыто, но я думаю, это производство и послужило основанием, поскольку и дальше расследовалось много интересных фактов, которым нужно было дать правовую оценку”, – заявил Божко.

Первый зампрокурора Тернопольской области подчеркнул, что получил около семи-восьми угроз в WhatsApp, также их публиковали в Telegram-канале.

Божко рассказал, что после получения угроз в декабрь 2019 года обратился в Совет прокуроров.

“Я предварительно еще обращался, сразу в марте-апреле. А потом по всем фактам, в том числе и публикациями в Telegram-канале, обратился в Совет прокуроров с призывом выразить свою позицию. Они удовлетворили мое сообщение об угрозе независимости и опубликовали заявление о том, что такие угрозы и высказывания в адрес прокуроров и следователей недопустимы”, – добавил он.

Весной 2019 года Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту угроз Божко. Почти одновременно ведомство начало расследование и в отношении самого прокурора – ГБР открыло его по инициативе адвоката Портнова. Это произошло вскоре после того, как Божко начал получать первые угрозы.

29 ноября Божко обратился к квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатов Киевской области с просьбой лишить Портнова права заниматься адвокатской деятельностью.

9 мая Портнов вернулся в Украину после пятилетнего пребывания за рубежом.

17 апреля 2020 года СБУ закрыла уголовное производство, связанное с угрозами и оскорблениями Портнова в адрес Божко.  По ссылке – скриншот переписки с угрозами и оскорблениями со стороны Портнова, ее редакция не публикует по этическим соображениям.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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