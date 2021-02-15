Мнение: Спасать детей или светить фонариком: докажи, что ты человек, а не хомяк!

15.02.2021, 12:24, Разное

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Пока всё, прости господи, думающее человечество – как 400 идиотов, пардон, музыкантов, кто самоназвал себя "самой образованной" частью населения России маялись откровенной дурью, причем – даже это у них не получилось, вполне себе обычные люди спасали детей. Нет, я не про себя, есть у нас другие герои. Например, мой хороший знакомый, шахтер, между прочим, ни разу не креативная профессия, правда? ФИО не будет, если он сам потом не захочет – зато будет история.

В прошлом году он написал мне, что ищет – с фондами, разумеется, с другими людьми, с женой – деньги для ребенка и деньги не малые. Что-то в районе 140 млн рублей! И хотя мне эта тема близка, тут также не будет деталей, но не дай бог никому, я был полон скепсиса. Ибо – слишком огромная цифра. Хотя, знакомый не даст соврать, денег я отправил.

Так вот – вы не поверите – они собрали. Правда, тоже, если я верно понимаю, не обошлось без чуда – основную огромную сумму дал кто-то очень богатый и один – но какая разница. Теперь в России станет на одную счастливую семью больше. Это много.

Сейчас дядька шахтер взялся за еще более неподъемное дело – теперь помощь нужна в размере больше 160 млн другому ребенку. И помимо того, что, конечно, я пишу это не просто так – на картинке есть все данные, вот так и делается, пардон, строится – прекрасная Россия будущего.

Да, сейчас дегенераты будут вопить, что Путину строят Дворцы, а детям собирают СМС-ками. Но, во-первых, дети болеют во всех странах, во-вторых, и в США, и в ЕС – собирают СМС-ками. А такие суммы не покроет ни одна государственная программа, хотя еще раз повторю – те, кого бог миловал или миловал наполовину (т.е. просто не дал ума) – просто не знают, какими возможностями располагает сегодня детская медицина России. Но всегда будут какие-то исключения и трагические тоже.

И да, мы можем уточнить – сколько Навальный с семьей потратил на себя и на отпуски для себя – за все эти годы. Сколько стоит обучение дочки Навального в США, сколько у них скопилось в биткоинах. И мы не сможем уточнить – скольким детям, кроме двух – с фамилией Навальный – помог Алексей свет России – за последние лет 10.

А вот обычный российский шахтер – помог. И помогает. Потому что он – не хомяк с фонариком.

Не будьте и вы хомяками – кто может, переведите денег, кто может – распространите дальше информацию, в том числе – за пределы ЖЖ.

Сила в том, что есть люди, кто не скачет, не рассказывает, как надо, не делает умное лицо, не пытается нажиться на чужом горе, не пытается выбить себе медаль – а просто делает что-то от души. И открытые письма они, кстати, тоже не пишут. Ведь, вот же удивительно, правда – про детей те 400 музыкантов точно не думали, ну, разве про своих. Потому что они – лучшие люди, самая думающая часть населения России.

В общем, выбор за вами. За маты в комментариях – выпиливаю без оглядки на персоналии.

Вместе победим!

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