О чём не говорят мужчины? – Личное мнение

15.02.2021, 12:18, Разное

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Девки, вы хоть раз задавались вопросом: а как себя ощущает мужик в отношениях с вами? Нет, не как вы себя в них ощущаете, а как он.

С вашими чувствам как раз всё понятно: вы их изливаете на окружающих, причём — обильно.



Фото: istockphoto.com

Мужчины, как правило, молчат. Не потому, что ничего не чувствуют. И не потому, что им нечем поделиться.

Причина — в другом.

Многие мужчины, включая, возможно, вашего мужа, молчат только лишь потому, что уверены: вы их не поймёте.

И знаете, что?

Вы дали им все основания так считать.

Вы много говорите и не умеете слушать. Вы, в массе своей, нечуткие и заморочены на своих «хотелках». У вас нет цели — понять мужчину. Ваша цель — его подчинить.



Фото: istockphoto.com

До тех пор, пока у вас это не получается, вы вертитесь перед мужиком на пузе. Вы — нижняя. Как только мужик прогибается и даёт вам понять, что боится вас потерять, вы ему наставляете рога.

В такой парадигме отношений (когда либо вы прогибаетесь под мужика, либо он — под вас) плохо всем: вам, ему и особенно — детям.

Единственно правильная модель взаимоотношений между мужчиной и женщиной — равное партнёрство, основанное на взаимоуважении и взаимопонимании.

Ни один вменяемый мужик не хочет жить с тухлой, не имеющей собственного мнения бытовой писей, как, впрочем, и мегера, которая постоянно давит, тоже ему не нужна.

Каждый мужчина мечтает о женщине, которая его понимает.

Но вы-то не пытаетесь понять своих мужчин! Вы жаждете быть понятыми, но не задумываетесь о том, как стать понимающими.

Главная женщина в жизни мужчины — это не та, которая у него хорошо сосёт, и даже не та, которая рожает ему детей, а та, которая его понимает.

Не будете понимать вы, будет понимать другая: любовница, жена, сестра, мама.

Никогда не задумывались о том, почему некоторые мужчины мечтают о дочках? В том числе, и потому, что где-то глубоко в душе у них теплится надежда на то, что «папина копия» будет той самой женщиной, которая его, наконец-то, поймёт.

Женщиной, которая жена — да, ты, жопа ленивая, — не потрудилась стать.

Хотите стать для своих мужчин главными женщинами в жизни? Учитесь их слушать и понимать, а, чтобы они, наконец, разговорились, сделайте для них что-то приятное.

На носу — 23 февраля. Самое время преподнести мужчине подарок, который скажет ему о том, что вы понимаете, что ему интересно. Может, и не разделяете его интересы, но понимаете — точно.

Мужчины любят гаджеты и инновации. Они в них разбираются.

Это я иду в Apple и покупаю айфон, пользуясь потом, в лучшем случае, одной пятой из имеющихся у него функций. Сколько в моём айфоне памяти, я до сих пор не знаю.

Сказать, как покупала недавно очередной айфон? Ровно три слова: «Синий, самый дорогой».

Почему «самый дорогой»? Ну, чтобы всё было. Что именно «было»? Да фиг его знает, но, на всякий случай, чтобы было всё. Женская логика.

Не утверждаю, что все женщины такие, но что-то мне подсказывает, что вы, мои золотки, меня понимаете.

Мужчины же от таких покупок офигевают.

Нет, ну ты хотя бы разобралась в том, за что отваливаешь стольник! Хотя бы потыкала пальцем в новый айфон ради интереса. Куда там! Синий, самый дорогой — этого вполне достаточно для того, чтобы женщина удовлетворилась покупкой.

Представляете, как приятно удивится ваш муж, если вы ему преподнесёте гаджет, купленный с умом, гаджет, о преимуществах которого вы ему ещё и подробно, обстоятельно, с пониманием дела расскажете?

Наушники — отличный подарок для мужчины. Какие дарить?

Рассказываю.

Какой вопрос чаще всего слышал «Тюменский Илон Маск» Вадим Боков — создатель влаго-стойких беспроводных наушников CGPods?

Правильно: «А у вас нет таких наушников, как «яблочные»?

Нафига и для чего — совершенно непонятно: у CGPods Lite и CGPods 5.0 влаго-стойкость, которой нет у «яблок», и цена — в 4 раза ниже при той же автономности (20 часов без подзарядки), и команд они понимают больше, и кейсы у них интереснее.

Но нет: наших людей невозможно сбить с толку. Сказал народ, что хочет «яблочные» наушники — значит… нет, не пойдёт и не купит их, а будет искать такие же, но лучше и дешевле.

Что ж: Вадим Боков в очередной раз сделал всем хорошо и изобрёл наушники с «яблочным» дизайном, но лучше и дешевле.

Какой же крутой подарок для мужика, согласитесь!

Дизайн — как у Apple, кейс — красивый и прочный: не истирается и не царапается, с магнитной крышкой, которая вкусно щёлкает и исключает случайное открывание. Наушники никуда не вывалятся: ни в сумку, ни в карман.

С подзарядкой от кейса наушники Air CGPods работают 24 часа (оригинальные «яблоки» — 25 часов, любые другие аналоги — в среднем, часов 15).

Есть управление громкостью с наушников (а у «яблока» — нет). Вообще, наушники Air CGPods понимают 11 сенсорных команд, «яблочные» — всего 3.

Запоминайте! Когда будете дарить мужчине наушники, обязательно ему об этом расскажите.

В эти наушники, кстати, вставлен микрофон с того же завода, где производят микрофоны для Apple. Микрофон расположен максимально близко ко рту, поэтому звук улавливается и передаётся очень чётко даже в условиях шумной улицы. Всё это тоже можно и нужно красиво ввернуть в речь, сопровождающую вручение подарка.

Теперь — сколько стоят: 3 500 рублей, что в 4 раза меньше, чем «яблоки»!

Это прямая честная цена производителя: Air CGPods, как и все другие наушники тюменского бренда, продаются только онлайн, без торговых наценок розничных сетей.

Для спортсменов и любителей полноразмерных наушников (я, например, люблю смотреть сериалы в полноразмерных, меня это выключает из окружающего мира) есть другая модель: CGPods PRO.

38 часов непрерывного звучания, чистейший детальный звук с плотными басами, которые можно убрать, если кто их не любит, разноцветная подсветка, которую можно отключить, управление музыкой и звонками со смартфона, а также русскоязычный голосовой помощник. Есть поддержка карт MicroSD до 32 Гб — можно слушать музыку автономно, без подключения к смартфону (если, например, вдруг нужно поберечь зарядку телефона).

На голове сидят плотно: я проверяла. Можно бегать, прыгать и скакать: не свалятся.

Заказать наушники Air CGPods можно тут, а CGPods PRO — тут.

Доставка — не только по России, но и в Украину, и в Беларусь.

В общем, с большим удовольствие и от души рекомендую!

Переставайте быть скучными, легко заменяемыми курицами. Становитесь женщинами, которые понимают своих мужчин, а, значит, незаменимы.

Пацаны, а, по-вашему, ваши женщины пытаются вас понять? Получается?

Девки, как часто вы задумываетесь о том, чего хочет ваш мужчина, а не о том, что вам нужно от него?

За честность в комментариях буду признательна.

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