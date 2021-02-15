В Японии считают, что США причастно к землетрясению в 7,3 балла

15.02.2021, 12:16, Разное

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Речь идет о новейшей системе HAARP.

Жители Японии активно обсуждают в Сети причастность правительства США к недавнему землетрясению в 7,3 балла по шкале Рихтера в районе префектуры Фукусима.

Как стало известно, многие японцы всерьез опасаются американской системы ионосферных исследований HAARP, которая находится на Аляске. Жители считают данное оборудование климатическим оружием.

По официальным данным, система HAARP изучает ионосферное рассеивание высокочастотных радиоволн. Уточним, что из-за последнего землетрясения пострадали 150 человек.

Многие ученые полагают, что проект HAARP стал возможным благодаря разработкам Николы Тесла, который много чего изобрел, в том числе передачу энергии на расстояние, влияние ее на погоду и так далее.

В 1997 году Соединенные Штаты запустили на Аляске проект HAARP, якобы станцию по изучению ионосферных явлений. Однако этот комплекс, изначально ставший сверхсекретным, сразу же привлек внимание ученых (не говоря уже о конспирологах) всего мира, которые уже вскоре пришли к выводу, что «ионосферные явления» – не более чем прикрытие для создания климатического и психотронного оружия.

Однако в 2013 году власти США заявили о закрытии проекта. Никто до сих пор не знает ни причин этого решения, ни даже то, действительно ли финансирование HAARP было прекращено. Настораживает другое: пару месяцев назад стало известно, что американцы решили оживить проект HAARP. И опять неизвестно: то ли они действительно возобновляют работу по изучению ионосферных явлений, то ли никогда и не прекращали секретные исследования на Аляске, а сейчас лишь форсируют реализацию на практике уже полученных за эти 20 лет результатов…

Расплавлять летящие самолеты на 400 километров

Ученые считают, что проект HAARP стал возможным благодаря разработкам Николы Тесла, который много чего изобрел, в том числе передачу энергии на расстояние, влияние ее на погоду и так далее. И хотя, говорят, гениальный сербский ученый перед смертью уничтожил все записи, касающиеся его преждевременных открытий (для них нужен куда более высокий духовный уровень человечества), в действительности опять-таки никто не знает, что из этого наследия попало в руки американских властных структур. А не интересоваться его изобретениями они просто не могли, поскольку даже такое громкое заявление Никола Тесла в «Нью-Йорк таймс», что он может расплавлять самолеты в воздухе на расстоянии 400 километров, не могло не заинтересовать военных США.

Кстати, после смерти сербского гения, все начатые разработки по передачи энергии на расстояние продолжил его ученик Бернард Истлунд. Его разработки как раз и легки в основу системы HAARP. Вот что говорит по этому поводу физик-ядерщик Лев Максимов:

Суть технологии, предложенной Истлундом и осуществляемой на Аляске программой HAARP, заключается в том, что антенны комплекса создают узконаправленный пучок волн невероятно огромной мощности, который способен формировать в ионосфере так называемые линзы. А они в свою очередь отражают низкочастотные волны, фокусируя их в виде энергетического луча – в заданной точке Земли. Из-за этого может проснуться вулкан, возникнуть цунами, произойти обвалы, сдвиги земной коры, возникнуть селевые потоки – одним словом, очень страшные вещи, причем вряд ли четко контролируемые самими создателями таких лучей.

Но это не все. Система HAARP призвана также блокировать любую радиосвязь и выводить из строя всю современную аппаратуру, в том числе военную и спутниковую. Все это подтвердил в свое время сам разработчик этой чудовищной программы Бернард Истлунд.

HAARP – это еще и психотропное оружие

Уйдя на покой, Бернард Истлунд поведал журналистам много интересного, касаемо его детища. Например, он назвал HAARP мощнейшим лучевым оружием, способным уничтожить не только все земные сети связи, но также самолеты, ракеты, спутники, вызвать мировую климатическую катастрофу, а также породить космическое излучение, которое убьет все живое на Земле.

К тому же, это не только климатическое, но еще и психотропное оружие, а потому однажды люди на планете проснутся биологическими роботами, которыми управляют операторы из HAARP. Кстати, доктор технических наук Юрий Перунов, работающий в этом же направлении, считает, что секретность американского проекта на Аляске обусловлена именно разработками психотронного оружия, которое, в случае успеха, дало бы полное господство над миром – и уничтожать в этом случае ничего и никого не нужно…

Хотя подобные заявления Бернарда Истлунда нельзя принимать всерьез на все сто, поскольку, с одной стороны, они слишком уж смелые, словно ученый не секреты раскрывал перед журналистами (кто бы ему это позволил?), а через работников пера – просто запугивал мир (на это американцы, как мы знаем, великие мастера), а с другой строны – непонятным остается факт сворачивания проекта в 2013 году и возобновление его в нынешнем. Что-то во всем этом есть путанное и подозрительное. И наконец, если у военных США есть чем попугать, кроме слова, они это непременно используют – вспомните Хиросиму и Нагасаки. А пока…

Пока HAARP – это что-то, возможно, и вполне реальное, но очень далекое от совершенства и полного контроля со стороны американцев. Конечно, что-то с климатом Земли в самом деле происходит непонятное, и это вполне может связано с программой HAARP, однако все эти процессы, похоже, плохо контролируемые со стороны их создателей, и чаще бьют по самим США, чем по той же России, против которой так ополчился в последнее время Белый дом. Не с эти ли связано и возобновление проекта на Аляске? А в таком случае говорить о сверхоружии в руках американцев пока рановато…

Тем более что подобные проекты уже запущены на территории Норвегии, Гренландии, свою HAARP строит Китай в настоящее время – на острове Хайнань. А как же Россия?

«Русский дятел»

В СССР действовал подобный проект еще в прошлом веке, американцы называли его «Русским дятлом», поскольку его импульсы, передаваемы в одну десятую долю секунды, были похожи на пульсирующий стук всеми известной птички. Располагался комплекс недалеко от Чернобыльской АЭС – ряд антенн высотой в 150 метров. В свое время власти США даже обвинили Советский Союз, что в продолжительной засухе штата Калифорния в 1985-91 годах виноват именно «Русский дятел», хотя данный проект был свернут еще в 1986 году – сразу же после печально известной аварии на атомной электростанции Чернобыля.

Сегодня нечто подобное в России выполняет объект «Сура» (близ г. Васильсурска Нижегородской области), расположенный на полигоне радиофизического института. Но аналитики считают, что данный проект нежизнеспособен, поскольку на его разработку выделяются ничтожно малые суммы, тогда как сотрудники HAARP получают 350 миллионов долларов в год. Так ли это или нет, точно не известно, поскольку политика РФ в военной науке и промышленности настолько засекречена, что мир только успевает удивляться, откуда и что берется. И не понятно, через какие каналы все это финансируется, поскольку официальные каналы американцы прослеживают очень легко. Не случайно журналисты поговаривают, что в России слишком много и легко говорят о коррупции властных структур, в то время как все эти «украденные» у государства миллиарды вполне могут тайно направляться на военные и прочие сверхсекретные разработки. А иначе очень трудно объяснить русское чудо начало XXI века – Россия словно по мановению волшебной палочки вдруг вновь становится мощнейшей сверхдержавой мира – восстала как Феникс из пепла…

Поэтому еще неизвестно, где и как успешно сейчас стучит «Русский дятел»…