Китайский луноход обнаружил необычный камень на обратной стороне Луны

15.02.2021, 12:14, Разное

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Китайский луноход «Yutu-2», после вынужденного нахождения в «спящем режиме», возобновил свою работу и обнаружил на поверхности Луны необычный камень.

Команда ученых, обеспечивающих управление перемещениями «Yutu-2» дали ему название «milestone» (километровый столб). По мнению исследователей, этот вытянутый камень следует более внимательно изучить.

Необычная находка вызвала интерес у многих исследователей естественного спутника Земли. Так, например, научный сотрудник программы НАСА Дэн Мориарти (Dan Moriarty) сообщил, что объект на поверхности Луны торчит из почвы, имеет форму осколка и это весьма необычно.

Кроме этого ученый отметил, что форма камня говорит об относительно недавнем его появлении на лунной поверхности. Мориарти предположил, что камень является результатом выброса ближайшего ударного кратера.

В рамках космической миссии «Чанъэ-3» первый китайский зонд совершил посадку на Луне в 2013 году и проработал на ее поверхности около трех лет. В начале 2019 года, на смену выработавшему свой ресурс, на скрытую от землян часть Луны был запущен зонд Yutu-2. Из-за его улучш