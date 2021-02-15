КГБ Белоруссии включил 17 граждан в перечень причастных к терроризму лиц

15.02.2021, 12:12, Новости дня

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Комитет государственной безопасности Белоруссии внес в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, 17 граждан республики.

Фамилии обвиняемых по ст. 289 Уголовного кодекса Белоруссии («Акт терроризма») внесены в список организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, передает ТАСС со ссылкой на КГБ.

Напомним, в ноябре создатель Telegram-каналов Nexta и Nexta Life Степан Путило и их бывший главный редактор Роман Протасевич включены Комитетом госбезопасности Белоруссии в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Путило и Протасевич стали обвиняемыми по уголовному делу о массовых беспорядках и иных нарушениях общественного порядка.

До этого суд Центрального района Минска признал белорусский информационный канал Nexta-Live и связанный с ним логотип Nexta экстремистскими.