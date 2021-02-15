Шварценеггер вспомнил напутствие советского атлета Власова
15.02.2021, 12:12,
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Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер опубликовал в соцсетях одно из высказываний ушедшего из жизни на прошлой неделе советского штангиста Юрия Власова.
«Юрий Власов учил всех нас, что «невозможно» – это просто слово. Он был первым человеком, который поднял 200 килограммов, и он вдохновил меня, когда я, будучи молодым спортсменом, встретил его в 1961 году», – написал Шварценеггер в Twitter.
Актер отметил, что именно из-за таких людей, как Власов, он отказывается признавать, что «сделал себя сам».
Юрий Власов умер 13 февраля на 86-м году жизни. Президент Федерации тяжелой атлетики РФ (ФТАР) Максим Агапитов выразил соболезнования в связи с кончиной легендарного спортсмена.
«Мы выражаем соболезнования родным и близким Юрия Петровича, который был олицетворением тяжелой атлетики и примером гармонично развитого человека – великого спортсмена, писателя, журналиста, политика, дипломата. Ушел из жизни достойнейший человек», – заявлял Агапитов РИА «Новости».
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