 

«Калашников» получил первые заявки на автомат АК-19 под патрон НАТО

15.02.2021, 12:12, Новости дня
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«Калашников» получил от зарубежных заказчиков первые заявки на поставку нового автомата АК-19 под натовский патрон, сообщил гендиректор группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов.

«АК-19 использует патрон 5.56х45 миллиметров, принятый на вооружение в НАТО и широко распространенный в мире. Таким образом, наш новейший автомат полностью ориентирован на внешний рынок. Представляя АК-19 на крупнейшей международной выставке вооружений IDEX, мы уверены в большом интересе к нему со стороны иностранных заказчиков, первые заявки от которых уже поступают», – передает РИА «Новости» слова Тарасова.

Как добавили в концерне, автоматом также интересуются несколько стран Ближнего Востока. Другие детали не раскрываются.

«Мировая премьера АК-19 состоится на крупнейшей оружейной выставке Ближнего Востока IDEX 2021, которая пройдет с 21 по 25 февраля в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби», – рассказали в пресс-службе концерна.

Как подчеркнули в ГК, АК-19 уже вызвал интерес у ряда заказчиков из стран Ближнего Востока, применяющих патрон 5,56х45 мм в качестве штатного боеприпаса. «В условиях жаркого влажного климата и запыления АК-19 обеспечит эффективность всесуточного применения, надежность работы и неприхотливость в обслуживании», – отметили в «Калашникове».

Автомат АК-19 создан на основе АК-12, принятого на вооружение ВС РФ в 2018 году. Новый образец оснащен планками Пикатинни, телескопическим прикладом оригинальной конструкции, новым диоптрическим прицелом и быстросъемным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы.

Напомним, впервые автомат АК-19 был показан на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».



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