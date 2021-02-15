 

Мнение: Возрождение Османской империи

15.02.2021, 12:06, Разное
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На одном из главных телеканалов Турции «TRT1», ведущий рассказал, какие территории должны войти в состав Турции к 2050 году.

Армения, Греция, ОАЭ, Бахрейн, Кипр, Грузия, Абхазия ,Осетия,Сирия, Йемен, Оман, Ирак,Кувейт, Ливан,Египет, Ливия, и т.д а также южные регионы РФ(Ставропольский край, Краснодарский край, Крым, Ростовская область, Волгоградская область, Астраханская область,Саратовская область,Самарская область, Чувашия,Чечня, Дагестан, Адыгея и т. д)
Со стороны Украины, Донецкая область и Луганская, а также другие территории.
Большая часть средней Азии.
А также вассал Турции,— Азербайджан.

Вот такие то дела, граждане османята.
Вас уже поделили, приготовьтесь напяливать на себя тюрбаны.
Не знаю как там дела с тюркским языком в Средней Азии, в Азербайджане всё хорошо, но вот всем остальным моданам пора приступать к его изучению.
Аппетиты у Турции отменные.
Пану Зеленскому видя этот турецкий беспредел остаётся только кричать:
-“Шеф, все пропало: гипс снимают, клиент уезжает…!!!!!”
Именно с такими криками побежит сейчас жаловаться Зе к своим хозяевам.
Он тут на восточном направлении войну вскорости затевает, а тут партнеры-турки разинули свой роток на будущее завоёванное: Крым и Донбасс. По турецкому телевидению уже озвучивают планы по реализации расширения границ “имперских” замашек.
Пока Пан Зе посылает Кравчука ковырять в носу и читать по бумажке на заседании СБ ООН, его хозяева и партнеры уже все поделили.
Ну что же тогда Пан Зе, кто утром встал, того и тапки.
Нам же, русским людям со здравым умом остаётся только усмехнуться глядя на всё это, чем бы дитя не тешилось, главное чтобы не плакала.

Large Visitor Globe

Источник: Достало



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