 

Лиза Арзамасова и Илья Авербух поделились ранее не опубликованным фото со свадьбы

15.02.2021, 11:54, Разное
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День святого Валентина принято отмечать со своими вторыми половинками – и, конечно, публиковать фото с ними в социальных сетях. В лучших Instagram-традициях поступили и Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Звезда сериала “Папины дочки”, фильмов “Поп” и “Любовь в большом городе”, и продюсер собственных ледовых шоу и бывший фигурист поделились с фолловерами ранее не опубликованным снимком с их свадьбы, которая прошла в декабре прошлого года.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух

Всем любви… маршрут построен,

– подписали оба фото, где позируют в загсе, нежно обнимая друг друга. А в преддверии Нового года пара – на радость поклонникам – выложила свое свадебное видео, в котором заодно поздравила подписчиков с наступающими праздниками.

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Публикация от Илья Авербух (@averbukhofficial)

Напомним, в начале июля HELLO.RU первым сообщил о романе Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой. В декабре пара удивила – в хорошем смысле этого слова – общественность, сообщив о том, что они узаконили отношения. Влюбленные расписались в одном из столичных ЗАГСов в окружении только самых близких людей, опубликовав в Instagram видео с торжества.

Впервые в статусе пары Авербух и Арзамасова появились в программе “Вечерний Ургант”. Позднее Авербух дал интервью журналисту Василию Конову для его YouTube-канала KonOff, где в том числе рассказал о личной жизни:

Какое-то время мы встречались, но достаточно быстро я решил снять эти вопросы. Нормально то, что они возникали. Всем хочется пообсуждать, всем хочется поговорить, но я не собираюсь прятаться или отнекиваться. Мы свободные. У нас очень нежные отношения. И я надеюсь на их продолжение.

Отношения с Ильей – первые, которые Лиза подтвердила лично. Илья Авербух, в свою очередь, с 1995 по 2007 год был женат на Ирине Лобачевой. В 2004 году у них родился сын Мартин.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух



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