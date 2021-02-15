 

Цымбалюк-Романовская опубликовала обнаженное фото в стиле эпохи Возрождения

15.02.2021, 11:44, Разное
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Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала обнаженное фото, сделанное в стиле эпохи Возрождения. Пикантный снимок появился в профиле знаменитости в социальной сети Instagram.
Бывшая жена покойного артиста Армена Джигарханяна предстала на фото полностью голой, интимные части тела были прикрыты тканью. На снимке можно видеть большое раритетное зеркало. Пользователи смогли рассмотреть изгибы спины Виталины Цымбалюк-Романовской.

Фотографию пианистка опубликовала по случаю Дня влюбленных, который отмечался 14 февраля. В описании к публикации блондинка разместила стихотворение поэта Юрия Рыбчинского, где рассказывается об отношениях женщины и мужчины.

Большинство подписчиков восхитились обнародованным кадром. Они пожелали Виталине Цымбалюк-Романовской много счастья, любви и радости. За короткое время публикация собрала огромное количество отметок «мне нравится».



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