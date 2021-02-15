Сергей Пенкин назвал нестандартный способ защиты от коронавируса

15.02.2021, 11:44, Разное

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Популярный российский певец Сергей Пенкин в ходе интервью пояснил о нестандартном способе защиты от коронавируса. 60-летний артист раскрыл секрет крепкого иммунитета.

Несмотря на то, что многие коллеги Пенкина уже переболели COVID-19, он ни разу не почувствовал недомогание. Певец рассказал, что все дело в прививке, которую ему делают уже несколько лет подряд. К тому же в основном знаменитость старается проводить время в своем загородном доме, который пострадал от затопления подземными водами. Жилище Пенкину помогли восстановить фанаты.

Певец не боится заболеть коронавирусом, он сделал уколы иммуноглобулина еще несколько лет назад. Артист считает, что именно эти инъекции помогают в профилактике инфекции. По словам знаменитости, в пандемию смогут выжить только сильнейшие. Чтобы не унывать, певец старается себя всеми способами развлекать и занимать делами. У него есть своя вокальная школа, где обучение в период пандемии проходит онлайн.

Пенкин называет себя фанатом своей профессии. Он любит общаться со своими поклонниками в социальных сетях, а также заявляет, что не стремится к накоплению большого числа подписчиков. Артист рад, что имеет 68 тысяч настоящих фолловеров.

Источник: sobesednik.ru