 

В Роскачестве рассказали, как распознать программу-шпиона на своем смартфоне

15.02.2021, 11:44, Разное
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Эльвина Насибулина, аналитик-эксперт Роскачества, пояснила о потенциальных опасностях использования нелицензированного программного обеспечения. Подобное ПО может привести к заражению гаджета программой-шпионом, которую не так легко распознать.
В современном мире смартфоны занимают особенное положение, поскольку они являются источником конфиденциальной информации пользователя. Речь идет не только о контактах и личных медиафайлах, но и о банковских счетах, поэтому важно знать, как распознать программу-шпиона в своем гаджете. Аналитик-эксперт Роскачества рассказала, что в первую очередь следует обратить внимание на производительность устройства после установки сторонних приложений. Подобные трояны зачастую маскируются под безобидный фонарик или органайзер. Перед тем как дать приложению разрешения, следует внимательно прочитать их и подумать, а нужно ли это делать.

Также существуют и другие признаки наличия вредоносного программного обеспечения: быстрая потеря заряда, нагрев устройства, изменение настроек, появление сторонних приложений, самостоятельная перезагрузка или выключение.

В случае обнаружения вышеуказанных проблем эксперты рекомендуют использовать антивирусную программу. Все же иногда без помощи специалиста не обойтись, поэтому всегда следует быть начеку.

Также Эльвина Насибулина отметила, что больше подвержены риску владельцы смартфонов на операционной системе Android, поскольку в iOS к вопросам безопасности относятся более серьёзно. Об этом пишет интернет-издание “ПолитЭксперт”.



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