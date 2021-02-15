Китайцы создали лабораторию для изучения земных недр

15.02.2021, 11:42, Новости дня

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Как сообщают китайские СМИ, в КНР создали специальную лабораторию, главной целью является детальное изучение земных недр. До сих пор ученые не смогли проникнуть на большую глубину под поверхность нашей планеты, отмечают эксперты. Все познания о том, что находится в десятках и сотнях километров под нами, основаны только на теории.

Их компетентных источников также стало известно, что новая китайская лаборатория станет организатором бурения сверхглубоких скважин.

Также ученые из КНР обещают, что их работа будет полностью соответствовать принятым международным стандартам. Кроме того, они останутся открытыми для сотрудничества с зарубежными специалистами в данной отрасли науки.