Мнение: Ракетный обстрел Дамаска. 15.02.2021

15.02.2021, 7:40, Разное

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В 2 часа ночи Израиль с направления Голанских высот вновь обстрелял прилегающие к Дамаску районы, выпустив несколько ракет. Часть ракет были сбиты средствами ПВО Дамаска, отмечается сильный взрыв к югу от столицы. Как обычно, подробности станут известны чуть позже.

Иран ранее уже заявил, что не видит причин, чтобы выводить свои силы из Сирии, так как он находится там законно по приглашению законного сирийского правительства. Также в Тегеране заявили, что "пересечение красных линий в Сирии" повлечет за собой жесткий ответ.

Видео:

https://twitter.com/SkySyria_org/status/1361099379147476992

https://twitter.com/manniefabian/status/1361098128544440330

https://twitter.com/indesist/status/1361115678263107585

https://twitter.com/_ahmadalhindi/status/1361113481399869443

https://twitter.com/Natsecjeff/status/1361106477608554497

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