 

Мнение: Ракетный обстрел Дамаска. 15.02.2021

15.02.2021, 7:40, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В 2 часа ночи Израиль с направления Голанских высот вновь обстрелял прилегающие к Дамаску районы, выпустив несколько ракет. Часть ракет были сбиты средствами ПВО Дамаска, отмечается сильный взрыв к югу от столицы. Как обычно, подробности станут известны чуть позже.

Иран ранее уже заявил, что не видит причин, чтобы выводить свои силы из Сирии, так как он находится там законно по приглашению законного сирийского правительства. Также в Тегеране заявили, что "пересечение красных линий в Сирии" повлечет за собой жесткий ответ.

Видео:

https://twitter.com/SkySyria_org/status/1361099379147476992
https://twitter.com/manniefabian/status/1361098128544440330
https://twitter.com/indesist/status/1361115678263107585
https://twitter.com/_ahmadalhindi/status/1361113481399869443
https://twitter.com/Natsecjeff/status/1361106477608554497

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Володин заявил о двойных стандартах в маркировке “Твиттер”

22.09 / «Сил моих больше нет» – 10 несмертельных причин, почему вы смертельно устаете

27.08 / Мнение: Об украинских граблях для Беларуси

18.01 / «Задержали жертву, а не преступников»

30.10 / Мнение: В какой стране живет Лукашенко?

04.12 / Татьяна Брухунова показала редкое фото с Евгением Петросяном

05.07 / Назвали самых «горячих» российских звезд в бикини

15.10 / Идеально круглый черный объект обнаружен в Антарктиде

14.07 / Похудевший Максим Фадеев назвал эффективный для сброса веса вид спорта

17.10 / Мнение: Байден и его Иранская политика

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска