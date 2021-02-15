“Жесткая хватка олигархов, коррупция, отсутствие политической решимости” – Главное из резолюции Европарламента по Украине

15.02.2021, 11:38, Новости дня

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Резолюция Европарламента

Европейские перспективы Украины. В резолюции указано, что “Украина имеет европейскую перспективу” и “может подать заявку на членство в Евросоюз”, но при условии соответствия Копенгагенским критериям, соблюдения принципов демократии, уважения основных прав и свобод человека, прав меньшинств, защиты верховенства права.

Этот абзац практически без изменений перекочевал из прошлой резолюции 2018 года. В нынешней версии добавлено, что недавно прошедший саммит ЕС–Украина “признал существенный прогресс, достигнутый Украиной в процессе реформ” и приветствовал уже достигнутые результаты в реализации Соглашения об ассоциации.

Однако для дальнейшего движения в сторону политической и экономической интеграции с ЕС необходимо, по словам авторов резолюции, полностью выполнить условия соглашения, “несмотря на проблемы, связанные с пандемией COVID-19”.

Коррупция. В документе признается, что Украина “добилась значительных успехов” в выполнении обязательств, связанных с Соглашением об ассоциации, но подчеркивается необходимость завершить несколько начатых реформ. В частности, в области верховенства права, надлежащего управления и борьбы с коррупцией.

“Несмотря на заметный прогресс, широко распространившаяся коррупция продолжает препятствовать процессу реформ в Украине”, – указывается в резолюции.

Олигархи. В итоговых выводах прямо говорится, что “олигархи, похоже, восстанавливают политическое влияние”. Это, по мнению европарламентариев, грозит стране откатом назад.

“Поскольку поддержка модернизации, деолигархизации, реформ и борьбы с коррупцией все еще очень высока среди украинских граждан, эти ожидания должны быть оправданы без дальнейших промедлений”, – указано в резолюции.

В документе отмечается, что олигархи по-прежнему оказывают сильное влияние на украинскую экономику и политику, в частности на СМИ, судебную систему и правоохранительные органы. “Создание четких и равных для всех правил в экономике и политике может оказаться эффективным методом фактического снижения неофициального влияния небольшой группы самых богатых предпринимателей на функционирование государства”, – подчеркивается в резолюции.

Судебная система. Откатом назад грозят Украине и существующие в нынешнем виде суды. По мнению авторов документа, необходимо проводить реформы “с упором на судебную систему”. Отмечается, что обеспечению полной независимости судебных институтов и недопущению использования избирательного правосудия препятствуют не только коррупция, но и “отсутствие политической решимости”.

В резолюции выражается сожаление, что судебная система по-прежнему остается одним из институтов, которому меньше всего доверяют украинцы. Выражается обеспокоенность приостановкой процесса переаттестации и набора судей, а также тем, что почти 2 тыс. судейских должностей остаются вакантными.

Европарламент “настоятельно призывает украинские власти”, во-первых, продолжить и ускорить реформу судебной системы, чтобы не подрывать работу недавно созданных антикоррупционных институций, во-вторых, воздерживаться от “прежней плохой практики ведения политически мотивированных судебных дел”.

Уголовные расследования. Со ссылкой на последний отчет Управления верховного комиссара ООН отмечается отсутствие прогресса в расследовании серьезных нарушений прав человека, предположительно совершенных украинскими Вооруженными силами. Авторы резолюции также не увидели достаточного прогресса в расследовании преступлений во время протестных акций на Майдане в 2013–2014 годах.

Выборы. Авторы резолюции отмечают, что в 2019 году Украина пережила “деликатный избирательный период” во время президентской и парламентской кампаний, и “заслуживает похвалу” за мирную и упорядоченную передачу власти.

В документе подробно анализируются и местные выборы, прошедшие в конце октября 2020 года, которые “стали еще одним испытанием для демократии”. В резолюции подчеркивается, что после реформ децентрализации местным властям были отданы значительные полномочия и ресурсы, а сами выборы в целом прошли спокойно и прозрачно. Однако критикуется избирательный кодекс, точнее – попытки внести в него изменения прямо в период избирательной кампании.

Европарламент негативно воспринял так называемый турборежим – чересчур быстрое принятие законов в Верховной Раде. В резолюции указывается, что ради быстрого выполнения предвыборных обещаний в жертву были принесены “парламентский контроль, прозрачность и качество законодательных инициатив”.

Здравоохранение. Реформы в медицинской сфере необоснованно затянулись, а пандемия COVID-19 усугубила проблемы украинской системы здравоохранения, говорится в резолюции.

Европарламент акцентирует, что украинское законодательство предполагает бесплатную медицину, “но это не та реальность, с которой сталкиваются многие граждане страны при обращении за медицинской помощью”.

В резолюции звучит настоятельный призыв “бороться с повсеместным кумовством и коррупцией, которые продолжают существовать в секторе здравоохранения, особенно в Министерстве здравоохранения”. Также звучит призыв расследовать любые коррупционные действия, в частности попытки закупить медицинское оборудование и вакцины против COVID-19 по завышенным ценам.

Гибридная война. Кампания дезинформации, кибератаки и другие гибридные угрозы, а также российская военная агрессия препятствуют повышению благосостояния, стабильности и росту страны, говорится в тексте. Кроме того, они подрывают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее способность проводить необходимые экономические и социальные реформы.

В документе отмечается, что гибридные угрозы со стороны России направлены, среди прочего, на распространение ложной информации, разжигание насилия и продвижение антиправительственных и антиевропейских настроений. Для решения проблемы Европарламент предлагает Евросоюзу и Украине “как можно быстрее инициировать диалог по кибервопросам и расширить диалог по вопросам безопасности и обороны” в соответствии с глобальной стратегией безопасности ЕС.

Евросоюз, отмечается в резолюции, не только решительно осуждает продолжающуюся российскую агрессию против Украины, но и продолжит политику непризнания оккупированных и аннексированных территорий. Кроме того, европарламентарии обещают продолжить и санкционную политику в отношении физических и юридических лиц, причастных к нарушению международного права.

Медиа. В выводах Европарламента приветствуются усилия Украины в реформах, направленных на развитие свободы прессы, в том числе принятие закона о прозрачности владения СМИ. Тем не менее в документе говорится о необходимости предпринять гораздо больше усилий, “чтобы ослабить жесткую хватку олигархов над СМИ”, поощрить редакционную независимость и бороться с безнаказанностью за насильственные преступления против журналистов.

“Медиа-ландшафт в Украине остается под сильным влиянием владельцев СМИ олигархического характера, а сотрудники СМИ, особенно журналисты, расследующие коррупцию и мошенничество, постоянно сталкиваются с угрозой насилия, запугивания и смерти”, – указано в резолюции.

Политический климат. Евродепутаты с сожалением отмечают ухудшение политического климата в стране, “когда для достижения политических целей используют запугивание, язык вражды и политическое давление”.

Европарламент настоятельно призвал украинские власти “решительно осудить и запретить деятельность экстремистских и разжигающих ненависть групп и веб-сайтов, таких как “Миротворец”. Они, по мнению западных депутатов, “разжигают в обществе напряженность, миннеправомерно используют личные данные сотен людей, включая журналистов, политиков и представителей меньшинств”.

Финансовая помощь. Европарламент напомнил о “беспрецедентной помощи Украине” для преодоления последствий COVID-19, но призвал украинскую власть создать благоприятный инвестиционный климат и незамедлительно выполнить согласованные ранее условия предоставления макрофинансовой помощи ЕС в размере €1,2 млрд, изложенные в Меморандуме о взаимопонимании.

Парламентарии напомнили правительству Украины, что выплата без предварительных условий первого транша на сумму €600 млн “была разовым исключением и не должна быть использована для отката от согласованных реформ”.

Эффективность. Европарламент приветствует прогресс, достигнутый Украиной в выполнении обязательств, закрепленных в Соглашении об ассоциации, в частности в области сельского хозяйства, энергетики, банковского дела, децентрализации, цифровой экономики, окружающей среды и избирательных процедур. Но добавляет, что в 2019 году были выполнены лишь 37% задач, связанных с имплементацией соглашения, хотя в 2018-м этот показатель составлял 52%.

В документе несколько раз подчеркивается, что уровень не только финансовой, но политической и технической поддержки со стороны ЕС будет зависеть от того, в какой степени Украина выполняет взятые на себя обязательства, особенно в вопросе реформирования.

Европейские парламентарии отдают должное попыткам ускорить темпы реформ во второй половине 2019 года, но призывают украинские институции отдавать предпочтение не скорости, а качеству законодательной деятельности.

Минские соглашения. Европарламент призвал обе стороны соблюдать режим прекращения огня. Также он призвал Россию “использовать свое решающее влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования”, чтобы полностью выполнить обязательства, взятые в рамках Минских соглашений.

В резолюции также указано, что местные выборы в оккупированных частях восточной Украины должны проводиться в соответствии с украинским законодательством и под наблюдением ОБСЕ. “Как было согласовано в Минске и в так называемой формуле Штайнмайера”, – добавлено в документе.

Вода в Крым. Европарламентарии напомнили, что согласно международному гуманитарному праву Российская Федерация как государство-оккупант несет полную ответственность за обеспечение потребностей населения временно оккупированного Крыма, включая водоснабжение.

В этом же абзаце указывается, что в соответствии с четвертой Женевской конвенцией, участницей которой является Россия, государство-оккупант не может заставлять жителей оккупированной территории служить в ее вооруженных или вспомогательных силах.

ВАКС и НАБУ. Немало внимания европейские парламентарии уделили и работе антикоррупционных органов Украины, в частности Высшему антикоррупционному суду (ВАКС) и Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ). В документе настаивается на важности обеспечения независимости этих органов, также прозвучал призыв активизировать работу ВАКС “в целях увеличения числа обвинительных приговоров, в том числе по делам высокого уровня”.

Парламентарии выразили удовлетворение работой НАБУ, которое, по их мнению, “является наиболее эффективным антикоррупционным учреждением в стране”, и призвали прописать прозрачные и деполитизированные правила отбора руководителей НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Государственного бюро расследований.

В резолюции осуждаются “попытки атаковать и подорвать антикоррупционные институты” со стороны нардепов Верховной Рады, в частности, попытка уволить директора НАБУ Артема Сытника.

Нацбанк. Европарламент выразил глубокую обеспокоенность “высокой степенью систематического политического давления и актами запугивания, совершенными в отношении председателя Национального банка Украины”. Речь о Якове Смолие, который руководил НБУ до начала июля 2020 года и широкой информационной кампании, развернутой в прошлом году за его отставку.

Европейский парламент призвал украинские власти “воздерживаться от политического давления на независимые экономические институты и правоохранительные органы, и обеспечить сохранение их независимости”.

Торгово-экономическое сотрудничество. В резолюции подчеркивается, что Украина является важным геополитическим, геостратегическим и торговым партнером ЕС и что сам Евросоюз в настоящее время является крупнейшим торговым партнером Украины. Вместе с тем выражается сожаление об относительно небольшом объеме прямых иностранных инвестиций, поступающих в страну.

Экономика. Европейские депутаты настоятельно призывают Украину продолжить приватизацию государственных предприятий, “чтобы модернизировать и улучшить функционирование своей экономики и избежать олигархизации”. В документе звучит предупреждение: если государство не возобновит “борьбу с корыстными интересами”, в том числе в сфере приватизации, это “может серьезно подорвать результаты проведенных реформ и мер поддержки Украины в целом”.

“Нафтогаз”. В Европейском парламенте приветствуют реформы в энергетическом секторе Украины, но обеспокоены нападками на руководство НАК “Нафтогаз”.

“[Европейский парламент] приветствует завершение разделения “Нафтогазу” в 2019 году и создание юридически независимого оператора газотранспортной системы (GTSO), что соответствует третьему энергетическому пакету ЕС; призывает, однако, украинские власти усилить техническую независимость GTSO от “Нафтогазу”; приветствует либерализацию и открытие конкурентного рынка газа для населения; сожалеет, однако, о последних нападках на руководство “Нафтогазу”, в том числе на наблюдательный совет компании, которые подрывают его независимость и достигнутый прогресс в реформировании этой области”, – сказано в документе.

Газ и “Северный поток – 2”. В итоговом документе подчеркивается важная роль Украины как стратегической страны-транзитера газа, но отмечается и необходимость модернизации национальной газотранспортной системы государства.

Евродепутаты выразили озабоченность по поводу строительства газопровода “Северный поток – 2” и подчеркнули, что этот трубопровод усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку ЕС и не соответствует энергетической политике Евросоюза.

“Он [Северный поток – 2] имеет возможные негативные последствия для раздираемой войной Украины”, – говорится в документе. Кроме того, добавлен призыв к государствам использовать имеющиеся правовые инструменты для остановки этого газового проекта.

Экология. В документе Украину настоятельно призывают эффективно бороться с незаконной вырубкой леса, прежде всего в Карпатах, которая приводит к регулярным наводнениям в регионе. Также озвучен призыв принять меры для устранения экологического ущерба, причиняемого неконтролируемой эксплуатацией природных ресурсов. В качестве примера приводится незакоконная добыча янтаря.

В резолюции выражается глубокая обеспокоенность наличием в Донецкой области примерно 1200 радиоактивных источников, используемыми в медицинских, промышленных или научных целях, которые представляют серьезную опасность для здоровья, безопасности и окружающей среды. Также отмечается угроза незаконного распространения радиоактивных веществ.