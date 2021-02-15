Как украинские политики и чиновники поздравили своих любимых в День святого Валентина

15.02.2021, 11:38, Новости дня

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В День святого Валентина, который отмечался 14 февраля, украинские политики обнародовали в сети признания в нежных чувствах своим возлюбленным. Издание “ГОРДОН” собрало романтичные публикации.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в День святого Валентина поделился в Instagram совместным фото с женой Юлией Чайкой.

“Много лет вместе. В любой ситуации главное быть опорой и поддержкой друг другу. День влюбленных – хороший повод пересмотреть архивные фото”, – написал он.

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Публикация от Дмитро Разумков (@dmytro.razumkov)

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман в день влюбленных обнародовал совместное фото с женой Еленой.

“Влюбленные”, – подписал он публикацию.

https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/posts/1431065483729028

Лидер Радикальной партии и экс-нардеп Олег Ляшко 14 февраля поделился в сети совместным фото с женой Роситой Сайранен, на котором они запечатлены на фоне новогодней елки.

“Любите и будьте любимыми”, – написал он.

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Публикация от Олег Ляшко (@liashko)

Народный депутат от “Батьківщини” Алена Шкрум разместила на своей странице в Facebook совместные снимки с мужем, нардепом от “Слуги народа” Дмитрием Наталухой.

“Любви в политике нет. А так как ее там нет, нужно иметь любовь внутри”, – написала Шкрум.

https://www.facebook.com/alyxrum/posts/10160919002814358

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в День влюбленных вместе с женой Мариной Михайленко обрезал виноград. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

“Кто как, а мы с женой в День святого Валентина виноград обрезаем. Классно и очень романтично”, – подписал публикацию Климкин.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1382942762053076

Новоназначенный глава Черкасской областной государственной администрации (ОГА) Александр Скичко в Facebook поделился совместным фото с супругой, украинской бизнес-леди Елизаветой Юрушевой.

“Любимая, лучше тебя нет во всем мире. Ты самая красивая, чувственная и добрая. Ты – уникальная”, – написал глава Черкасской ОГА.

https://www.facebook.com/AleksandrSkichko/posts/10224451757698181

Юрушева на своей странице в Instagram ответила супругу взаимностью, разместив снимки, на которых запечатлена вместе со Скичко и детьми. На заглавных фото супруги позируют с шаром в виде сердца в руках.

“Любовь для меня – и. Мой смысл жизни, мое вдохновение и счастье!” – написала жена Скичко.

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Публикация от Elizaveta Yurusheva (@elizaveta.yurusheva)

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