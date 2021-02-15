 

Лукашенко хочет попросить у России новый кредит на $3 млрд – СМИ

15.02.2021, 11:38, Новости дня
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Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намерен попросить у России кредит на сумму $3 млрд. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил 11 февраля российский “Коммерсантъ”.

По данным издания, это может произойти во время вероятного визита Лукашенко в Сочи 22-го или 25 февраля, там он проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Информацию о подготовке встречи Путина и Лукашенко “Коммерсанту” подтвердил спикер главы Кремля Дмитрий Песков.

“Белорусская сторона, говорят информированные источники “Ъ” в российском правительстве, хотела бы получить доступ к остатку средств, выделенных Москвой на строительство Белорусской АЭС. (…) Говорят, что речь идет о сумме, превышающей $3 млрд”, – пишет издание.

Стороны якобы “близки к достижению договоренности по выделению средств”, при этом “проценты, сроки и размер суммы обсуждаются”. По некоторым данным, речь идет о сумме до $3,5 млрд, и вопрос предоставления кредита “принципиально уже решен”.

“Коммерсант” рассказал, что договоренность о выделении Россией госкредита для Беларуси в размере $10 млрд на строительство АЭС была достигнута в 2011 году. На сентябрь 2020 года Минск использовал только $4,5 млрд.

14 сентября 2020 года на переговорах Путина и Лукашенко в Сочи была достигнута договоренность, что Россия предоставит Беларуси “в этот сложный момент” кредит в $1,5 млрд. Песков утверждал, что РФ не выдвигала властям Беларуси никаких политических условий для предоставления им кредита.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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