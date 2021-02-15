Мнение: Главная ошибка приватизации

15.02.2021, 11:36, Разное

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Обсуждение приватизации в субботнем посте предсказуемо породило довольно бурное (более четырех сотен комментов), хотя и не очень посещаемое и широкоохватное обсуждение. Многим, очевидно, уже не очень интересна сама тема, тем более, что уже подросло поколение, для которого что «приватизация по Чубайсу», что «отмена крепостного права» – один хрен, поскольку то и другое – «преданья старины глубокой».

А зря. Деваться-то некуда – все равно придется к вопросу возвращаться снова и снова, даже невзирая на состояние выученной беспомощности.

Вообще, большинство участников обсуждения так и не смогло отрешиться от старых стереотипов: вместо того, чтобы говорить о чем просили – то есть о том, как НАДО БЫЛО проводить приватизацию – они снова и снова заводили надоевшую пластинку про то, почему состоявшаяся приватиЗАция была вся такая неправильная и нехорошая.

А среди предлагаемых альтернатив тому, как это было сделано, звучало чаще всего то, что я и предполагал, два основных варианта: или «надо было все продавать иностранцам за доллары», или «никакой приватизации вообще не надо было делать». Что опять же классика, иллюстрирующая нынешнее расслоение в боле-менее мыслящей части блогосферы: с одной стороны – либеральные западники, с другой – консерваторы-путинисты тех или иных оттенков красного (чаще всего – розоватые). Первые – отдать все иностранцам, и пусть они учат нас уму-разуму, вторые – упереться рогом и мечтать о небесном СССР, надеясь, что тем временем все само как-нибудь утрясется.

Но вообще, такое ощущение, все разговоры так или иначе плутали в одних и тех же трех соснах. Вина здесь была, скорее всего, моя – неправильно задал граничные условия: я спрашивал, как «лучше было бы сделать приватизацию с точки зрения народа», а для начала надо было бы договориться, что значит «хорошо» для народа, во-первых, и во-вторых – нужна ли вообще приватизация. Потому что если приватизация не нужна вовсе – какой тогда, в самом деле, смысл рассуждать о ее методах? Если вы в принципе не хотите быть обритым налысо, какая вам разница, как это «лучше» делать – ножницами или машинкой?

Что нужно для народа

Тут, в общем, и таится первый парадокс. С одной стороны, вроде бы интуитивно понятно, чего народу надо: чтобы ему дали побольше, и чтоб ему за это ничего не было. Собственно, официально, на уровне первых лиц, задачи приватизации именно так и ставились – мы ее, мол, проведем так, что в итоге каждый россиянин получит по две «Волги» за ваучер. Обещание это настолько запомнилось, что его многие поминают Чубайсу до сих пор. Поминают всерьез – так, как будто они в него и вправду в свое время поверили.

Это странно – поскольку обещание очевидно абсурдное. Допустим, что оно бы сбылось – то есть и вправду на ваучер в итоге пришлось бы по две «Волги» (хитрый Чубайс не зря сказал именно «две Волги», а не, скажем, «три Жигуля» – поскольку «Волга» в советское время была намного более престижной и дорогой машиной, этаким «советским мерседесом» – словом, он знал, на каких струнках играть). Возьмем типичную «нуклеарную семью» – отец, мать и маленький ребенок. По «Положению о приватизационных чеках» на каждого из этих троих приходилось по 1 ваучеру; таким образом – 6 «Волг» на семью! А ведь есть еще бабушки и дедушки… 14 «Волг»!! И 140 миллионов россиян, столько же ваучеров…

Не будем даже говорить о том, что такого количества «Волг» не было и никогда не будет существовать в природе. Дело в другом. «Волги» для начала 90-х были действительно, по советским меркам, очень дорогие машины. На цену двух «Волг» человек мог вполне год-полтора не работать (особенно по тем, еще советским потребностям). А если так будет у ВСЕХ?? Это что же – вся страна будет полтора года не работать?!

Это полный нонсенс. Очевидно, такого просто не могло случиться – хотя бы потому, что в стране, где НИКТО не работает, деньги просто не могут иметь никакой цены.

Да и вообще – какой смысл в том, чтобы все население страны, пусть и ненадолго, превратилось бы в рантье? С точки зрения отдельного человека – да, это мечта: получить в одночасье МНОГО денег, столько, чтобы избавиться от необходимости каждый день ходить на ненавистную работу, а вместо этого спокойно заняться делом по душе: гулять, читать, пить, ходить по бабам, путешествовать, лежать под машиной в гараже и т.д.

Однако все это счастье возможно лишь в том случае, если ДРУГИЕ в то же самое время не получат ничего или минимум, то есть – если их состояние не изменится. Богатство – это не абсолютная величина, а относительная: ты должен иметь не просто «много денег», но «больше, чем у окружающих». Если состояние окружающих растет синхронно с тобой – они также одновременно с тобой предъявят запросы на те же самые блага (количество коих, естественно, останется неизменным), и НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ, просто – вырастут цены.

Эту экономическую тонкость немногие улавливают – хотя и многие слышали краем уха, что в странах с очень высокими доходами у ВСЕХ (например, в Норвегии) одновременно «почему-то» и очень высокие, почти невероятные (с нашей точки зрения) цены… тоже примерно на всё. Высокий платежеспособный спрос – высокие цены, с этим ничего не поделаешь.

То есть чубайсовы «по две Волги на каждого, и пусть никто не уйдет обиженным» – были, на самом-то деле, не только невозможными по чисто техническим причинам, но и нежелательными для тех, кто действительно хотел получить какую-то выгоду от приватизации. Для них было бы уместнее вспомнить известный вопль поручика Кайдановского из «Свой среди чужих» – нашего лучшего истерна: «Это… нужно одному, а не всем… Понимаешь? Одному!!» Ну или – не одному, но немногим. Учитывая, что предприятий от совка на территории СССР осталось около 100 тысяч, а населения было – 140 миллионов. На всех оно явно не делилось… Или делилось?

Тут-то и было предложено «гениальное» решение, которое будто бы устраивало всех: раз сто тысяч нацело на 140 млн не делится – можно ведь раздробить каждое из 100 тысяч предприятий на акции, и тогда акций окажется хренова туча, и их уже можно поделить на всех! Зачем? Все за тем же – «чтобы никто не ушел обиженным».

И, похоже, это-то и была «главная ошибка приватизации». Та, на которую не указал НИ ОДИН участник дискуссии.

Зачем предприятию акционеры

Почему-то никто не задается этим, вполне естественным вопросом. Считается, что это «так надо», потому что «так на Западе положено». Хотя, если хоть на секунду дать себе труд вдуматься – кто такие «акционеры»? Формально – это «младшие собственники»: они не влияют и не могут впрямую влиять на управление предприятием, но главное, что они от него хотят – это ДЕНЕГ. Пресловутых дивидендов. Они требуют, чтобы деньги от деятельности предприятия поступали бесперебойно. По сути, акционеры – это нахлебники.

Чтобы представить, что должен чувствовать хозяин предприятия, у которого появляются «акционеры» – просто позовите с улицы человек десять к себе домой, чтобы они у вас жили, НИЧЕГО для вас не делали, а вы бы обязались их при этом кормить и поить. Мне, конечно, сразу возразят, а то и обвинят в клевете на лучший в мире капиталистический строй: дескать, что значит – «кормить и поить просто так»?? Ничего не просто так! Ведь акционеры-то, между прочим, платят за свои акции! Предприятие получает за акции живые деньги, тратит их на развитие, улучшает свои показатели! От акционеров – масса пользы.

Сделка, положим, все равно довольно сомнительная с точки зрения собственника – платят-то за акции ему один раз, а «кормить» акционера дивидендами ему потом придется по гроб жизни, пока он владеет этой самой проклятой акцией; но дело даже не в этом. Если взять пресловутую приватиЗАцию у нас в России в 90е, то там ведь все было намного круче: одновременно были акционированы тысячи, десятки тысяч (!) предприятий по всей стране, их акции в рамках чековой (то есть за ваучеры) приватизации были розданы миллионам людей (как членам трудовых коллективов и на чековых аукционах), но… сами предприятия за всё это не получили ни гроша.

То есть получился ХУДШИЙ из всех возможных вариантов: у предприятия, откуда ни возьмись, появилось множество мелких собственников-акционеров – и ничего взамен. Вы впустили к себе «пожить» десяток бомжей с вокзала, обещали их содержать – взамен они вам даже посуду мыть не обещали.

Таково было основное условие приватизации – она была бесплатная. Почему? Потому что народу это очень нравилось.

Тут надо еще добавить, что экономическое состояние не большинства, а подавляющего большинства предприятий в РФ было в 90е плохим или очень плохим. Если попросту – вся экономика была в жесточайшем кризисе. Даже денег, как мы помним, на расчетных счетах по большей части не бывало – предприятия рассчитывались бартером. И вот в такой тяжелой ситуации – нежданный дополнительный подарок: а у нас для вас – еще и толпа «акционеров».

Акция по-английски – share, или попросту «доля». Получается, каждое обзавелось толпой «дольщиков», которые, естественно, тут же начали требовать своей «доли» – от пирога, которого у предприятий, почитай, и так почти не было.

По сути, на каждое (!) предприятие в РФ в результате приватизации повесили огромный дополнительный груз. Такова была цена всеобщего акционирования и раздачи акций населению.

Так, может быть, и не надо было приватизации?

И вот тут, конечно, с новой силой у публики возникает вопрос: может быть, никакой приватизации и не надо? Если столько неприятностей?

Традиционное объяснение – что приватизацию проводить надо, потому что частные предприятия всегда эффективнее государственных. Но тут публика, уже подзабывшая советский дефицит и вечные очереди за молоком и яйцами, перестает верить в «догмы» и начинает спорить – мол, все это ерунда, с какой стати, это вас «перестроечный Огонек научил».

На деле же все помнят «догму», но мало кто помнит (а большинство никогда и не задумывалось), почему «частные лучше государственных». Те же, кто вдруг впервые задумывается над вопросом – естественно, немедленно вспоминают массу примеров (в том числе даже из своего личного опыта), когда частный владелец чего бы то ни было оказывается никаким не «эффективным», а вовсе даже плохим, а то и ужасным собственником: или дураком, или бездельником, или и вовсе сумасшедшим. И после этого «веры в догму» и вовсе не остается никакой: вот же, я сам ЛИЧНО знаю, что частник может быть ХУЖЕ государственного управляющего, более того, он вполне может привести предприятие к краху!

Ну, с таким знанием становится уже как бы и вовсе «очевидно»: никакая приватизация даром не нужна, все вполне можно оставить государственным, «вот же в Союзе – жили не тужили».

Непонимание тут проистекает из-за того, что никто, как правило, не знает главной причины, почему «частное лучше государственного». Не знает, потому что это очередной парадокс, она тоже звучит контринтуитивно. ЕДИНСТВЕННОЕ (!), но важнейшее преимущество частного владельца перед государством состоит в том, что… частное предприятие может разориться. То есть – мы должны предпочесть частного владельца не потому, что он какой-то там суперэффективный (на это никакой гарантии), но потому, что он может пойти по миру, а предприятие сделать банкротом.

И у этого понимания есть понятный резон: частное владение дает своего рода «защиту от дурака». Это своего рода гарантия очищения: если предприятие начнет делать ерунду, если оно попрет против рынка, если увлечется какими-то прожектами – оно накроется и перестанет зря переводить ресурсы. (Важнейший момент, как во всех базовых социальных законах: ни один из них не гарантирует процветания и счастья «всем и каждому» – но, если их соблюдать, есть шанс избежать совсем уж худшего)

Здесь встревоженные «государственники» могут возразить, что, мол, «разорение» – это вовсе не прерогатива только частника; мол, в плановой государственной экономике тоже вполне может быть, что какое-то предприятие перестанет выдавать нужные показатели, перестанет справляться с планом – и тогда его директора, а то и все руководство, могут выгнать с работы, устроить ревизию – чем не аналог банкротства?!

Нет, не аналог. Сам факт, что директора снимают «за невыполнение плана» говорит как раз о том, что происходит лишь перетасовка менеджмента, а вот Собственник остается прежним. Ведь «план» – это не какая-то объективная, природная необходимость. Это «хотелка» собственника-государства, которую оно будет проталкивать дальше, дальше… Смены собственника не происходит.

Собственно, тут примерно та же картина, что и с не менее традиционным сегодня непониманием у широкой публики, зачем нужна демократия. Опять-таки, демократию очень часто сейчас атакуют именно за то, что она, ОКАЗЫВАЕТСЯ, вовсе не гарантирует появления во власти непременно умных и порядочных Государственных Мужей, которые бы «вели свои народы к процветанию». Наоборот – наблюдая, к примеру, тот «парад ничтожеств», который представляют собой лидеры большинства нынешних стран Запада, у многих возникает соблазн, на контрасте, противопоставить им каких-нибудь «просвещенных монархов», типа нашей Екатерины Великой, или каких-нибудь авторитарных диктаторов типа лидера Сингапура, «отца сингапурского чуда» – с указанием, что «вот видите, монархи и диктаторы вполне могут быть лучше этих ваших хваленых демократов».

Однако преимущество демократии тоже вовсе не в том, что она якобы «гарантирует» приход к власти «самых лучших правителей». Нет, не гарантирует. Как приватизация обещает, что плохой собственник рано или поздно пойдет по миру – так и демократия всего лишь дает шанс, что от плохого, совсем негодного правителя можно будет избавиться «малой кровью». И всё.

Но это тоже очень немало. Взять, к примеру, Белоруссию. Именно из-за того, что там нет демократии, сегодня никак не удается избавиться от засидевшегося диктатора, ведущего страну к катастрофе. А как? Лукашенко все выборы подтасовывает, а на попытки «мирного протеста» реагирует простым усилением репрессий. Получается, что сместить его можно только в результате «горячей» гражданской войны, с выстрелами и смертями – а это тоже путь к катастрофе. Это и есть «ловушка диктаторского режима»: что ни выбери – или терпение, или восстание – то и другое ведет страну к катастрофе. Конечно, лучше демократия.

А как надо было

И наконец – вернемся к нашему вопросу о приватизации, «а как надо было». Мы уже поняли, что приватизация была нужна, но путь, заключавшийся в насильственном акционировании предприятий, также ставил предприятия в крайне тяжелое положение. Возможно, действительно имело смысл просто продавать предприятия иностранцам – но только ЦЕЛИКОМ, без акционирования! Проблема тут была двоякая: во-первых, далеко не все из 100 тысяч предприятий были бы реально интересны иностранным покупателям (они, как показала практика, были готовы брать только предприятия с очевидным экспортным потенциалом, а таких в совке было немного); и во-вторых – все же как-то стремно отдавать всю промышленную собственность «на сторону», каким-то чужим людям. Чужаки – они и есть чужаки.

К тому же – а как же шанс? Люди ведь хотели внезапного шанса «разбогатеть на халяву». Наверно, надо было им этот шанс предоставить.

Ответ тут был один: все сто тысяч предприятий… надо было разыграть в лотерею. Не по акциям, а опять же целиком – как в Спортлото. Конечно, никакой «справедливостью» тут бы и не пахло: кому-то достался бы «Норильский никель», кому-то Урюпинский завод лыжных палок, а кому-то (точнее, подавляющему большинству, 99,9%) – ничего.

Но не произошло бы дробления, предприятия получили бы реальных собственников, и эти собственники уже могли бы свободно разоряться, банкротиться, искать возможности выжить и выплыть, может быть, выпускать акции – в общем, заработали бы сразу все рыночные механизмы.

В принципе, примерно так и произошло – но с наследием в виде миллионов нахлебников в виде халявных «акционеров» у сотни тысяч предприятий. Хотели как лучше – а получилось как всегда.