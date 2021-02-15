Мнение: О внезапном крахе Tesla Inc. Илона Маска

15.02.2021, 11:34, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Собственно, а что тут такого?

Многие очень давно предупреждали, что энтузиазм инвесторов в инновации не всегда рационален. Действительно, уму непостижимо, как электромобильный «бутик», поставляющий на рынок всего лишь 500 тыс. машин, может всерьёз обходить по рыночной капитализации всех мировых автогигантов, чьи годовые продажи исчисляются многими миллионами штук. И о пузыре в акциях Tesla Inc. умные люди предупреждали давно уже…

Впрочем, не «Теслой» единой.

От таких темпов роста поневоле становится как-то не по себе. Всё-таки электромобили, несмотря на все феноменальные достижения последних лет и ещё более радужные перспективы, пока остаются достаточно нишевым продуктом на глобальном авторынке. Даже с учётом того, что где-то уже по продажам обгоняют авто с ДВС.

В прошлые годы человечество не раз сталкивалось с тем, как пузыри в отдельных активах приводили к большим и глобальным рыночным крахам. Так что совсем не праздный вопрос, что же произойдёт, если по каким-то причинам «чёрный лебедь» клюнет Илона Маска или вообще всю электромобильную отрасль.

Так вот…

Самое парадоксальное, что ни внезапное банкротство Tesla Inc., ни даже крах всех ведущих производителей электрокаров не повлекут за собой последствий, аналогичных обвалу доткомов – ни рыночной катастрофы, ни экономического спада. Даже если сама Tesla в одночасье исчезнет завтра, это окажет незначительное влияние на экономику, поскольку её операции незначительны в общем масштабе. Компания в основном финансируется за счёт собственных средств, поэтому провал Илона Маска не приведёт, например, к череде банкопадов. И хотя акционеры самой Tesla Inc. наверняка пострадают, нет никаких оснований думать, что это приведёт к обвалу по всей стране или по всему широкому рынку.

То есть хотя «Тесла» уже может считаться социокультурным феноменом, её влияние на реальную #жизнь в #США весьма ограничено. И уж тем более – в глобальном масштабе.

То же самое можно сказать и про других производителей электрокаров.

Даже и не понять сходу, радоваться этому или огорчаться?

—