 

Обострение ситуации в Донбассе назвали неизбежным: Режим прекращения огня подвешен на волоске

15.02.2021, 11:22, Разное
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Эксперт рассказал, что ситуация в Донбассе может резко ухудшиться в конце весны-начале лета. По словам Арестовича, Россия пока не смогла добиться своих целей на востоке Украины и продолжит попытки давления.

Советник главы офиса президента добавил, что Нормандский формат и Минский процесс сегодня хоть и не находятся в тупике, но “движутся еле-еле”. “Режим прекращения огня подвешен на волоске”, – подчеркнул Арестович.

Президент России Владимир Путин ранее пообещал не бросать Донбасс ни при каких обстоятельствах. В ходе встречи с главными редакторами СМИ глава страны отметил, что перед его глазами стоят мирные люди, пострадавшие в результате боевых действий на юго-востоке Украины.

На заявление российского лидера отреагировал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Он сообщил, что регион получат ощутимую поддержку со стороны России, в том числе в виде выдачи жителям российских паспортов и проведении вакцинации от COVID-19.

Напомним, в 2014 году после государственного переворота на Украине было объявлено о создании Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР). Они провозгласили себя суверенными государства по итогам голосования. В Киеве выступили против этого решения.



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