В России за сутки коронавирусом заразились 14,2 тысячи человек

15.02.2021, 11:22, Разное

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Отмечается, что у 11% из числа новых инфицированных нет симптомов. Полностью выздоровели 13 935 человек, скончались 394 пациента.

За минувшие сутки диагноз поставили жителям 85 регионов. По количеству больных лидирует Москва. Прирост заразившихся в столице составил 1 818. Госпитализированы 663 человека, умерли 56 пациентов.

На второй строчке находится Санкт-Петербург с 1 093 новыми случаями. За ним идет Московская область, где выявили 801 больного. В пятерку также попали Нижегородская (431 случай) и Воронежская (356 случаев) области.

Таким образом, всего с начала пандемии коронавирус в России подхватили 4 миллиона граждан. Вылечились и покинули больницы 3 миллиона человек. Скончались от последствий инфекции 80 тысяч человек.

С конца прошлого года во всех регионах страны действует масочный режим. Носить средства защиты обязательно в общественном транспорте, магазинах, аптеках, такси, лифтах и других местах массового скопления людей.

Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что требование носить маски будет отменено в стране только после того, как больше половины населения (около 60%) привьется от коронавирусной инфекции.

На днях врач и телеведущий Александр Мясников предрек человечеству новую пандемию. По его словам, COVID-19 это всего лишь разминка перед другим, более страшным заболеванием. Подробности – в материале на сайте “Дни.ру”.