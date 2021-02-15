 

Мишустин освободил от должностей замглавы Минфина и замруководителя ФАС

15.02.2021, 11:18, Новости дня
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Глава российского правительства Михаил Мишустин освободил Андрея Круглова от должности заместителя министра финансов, а Михаила Евраева – от должности заместителя руководителя ФАС.

«Освободить Круглова Андрея Вячеславовича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации в связи с сокращением этой должности», – говорится в документе на официальном портале правовых актов.

Другим распряжением Мишустина от должности по собственной просьбе освобожден заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаил Евраев. Евраев курировал в ФАС тему контроля госзакупок. 



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