Мишустин освободил от должностей замглавы Минфина и замруководителя ФАС
15.02.2021, 11:18,
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Глава российского правительства Михаил Мишустин освободил Андрея Круглова от должности заместителя министра финансов, а Михаила Евраева – от должности заместителя руководителя ФАС.
«Освободить Круглова Андрея Вячеславовича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации в связи с сокращением этой должности», – говорится в документе на официальном портале правовых актов.
Другим распряжением Мишустина от должности по собственной просьбе освобожден заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаил Евраев. Евраев курировал в ФАС тему контроля госзакупок.
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