Исследователи челябинского метеорита выяснили периодичность падения таких тел на Землю

15.02.2021, 11:18, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые, которые исследовали фрагмент упавшего 15 февраля 2013 года в озеро в Челябинской области метеорита, выяснили, что подобные космические тела падают на Землю примерно один раз в 25 лет, сообщила пресс-служба Челябинского госуниверситета.

«Астрофизики Челябинского государственного университета опубликовали исследование статистики падений метеоритов и болидов. В каталог вошли 938 падений метеоритов с 1860 по 2018 годы. За последние сто лет зарегистрировано четыре падения метеоритов, подобных Челябинскому по типу и размерам. Следовательно, похожие космические тела падают на Землю примерно раз в 25 лет», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Исследование провели заведующий кафедрой теоретической физики ЧелГУ, профессор Александр Дудоров и доцент кафедры, кандидат физико-математических наук Ольга Еретнова, его результаты опубликованы в «Астрономическом вестнике» и в трудах Института астрономии Российской академии наук, поясняет пресс-служба.

По данным Дудорова, на поверхность Земли ежегодно выпадает несколько десятков тысяч тонн космического вещества, большую часть составляют пыль и метеороиды диаметром менее 0,5 метра и сгорающие в атмосфере.

«Не все вошедшие в атмосферу метеороиды регистрируются как метеориты. Только в последние десятилетия появилась возможность регистрации болидов с помощью болидных сетей и инфразвуковых станций», – цитирует пресс-служба слова профессора.

Кроме того, еще один вывод касается зависимости падения метеоритов на Землю от солнечной активности: так, у группы метеоритов с повышенным содержанием железа обнаруживается 10-11-летняя цикличность числа падений. На такие материалы оказывает воздействие внешнее магнитное поле, это позволяет предположить – в годы максимумов солнечной активности секторное магнитное поле Солнца может оказывать более сильное влияние на движение метеороидов и изменять их первоначальные орбиты, уточняется в сообщении.

Напомним, 15 февраля 2013 года метеорит диаметром около 17 м вошел в земную атмосферу, вызвав сильный взрыв в атмосфере на высоте 30-50 км и падение многочисленных фрагментов на большой территории Челябинской области.

Метеоритный дождь наблюдали жители пяти регионов: Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Башкирии.

В Челябинске ударная волна повредила наружное остекление более чем в 4 тыс. жилых зданиях. При этом пострадало более 1,5 тыс. человек, в том числе более 300 детей. Ущерб превысил 1 млрд рублей.

Метеорит «Челябинск» стал самым крупным небесным телом, упавшим на Землю со времен Тунгусского метеорита в 1908 году. В феврале прошлого года специалисты установили точный вес основного осколка метеорита, который удалось поднять со дна озера Чебаркуль. Он составил 654 кг.