Мнение: Новые структуры

15.02.2021, 11:02, Разное

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Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приступили к созданию Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб», который поможет готовиться к пандемиям и обучать команды быстрого реагирования.

В режиме реального времени создаются новые наднациональные структуры управления, которые будут в значительной степени неподконтрольны национальным правительствам. При этом в связи с деградацией системы ООН за такими структурами невозможен и полноценный международный контроль. Возникает весьма невнятная организация с неопределенными, но очень широкими полномочиями. Что само по себе существенно подрывает нынешний мировой порядок, в котором ключевую роль поддержания управляемости и стабильности играют национальные правительства.

Благая цель — борьба с пандемиями — выглядит уловкой и прикрытием. Хотя бы потому, что пандемия — это исключительно редкое событие. Это примерно как если бы по факту падения Тунгусского метеорита была бы создана глобальная структура спасения человечества от метеоритной угрозы. Обладающая эксклюзивными правами и неподконтрольная никому. С ресурсами и политическими возможностями. Нетрудно предположить, что главной задачей такой структуры будет поиск работы для себя, пока следующий метеорит не упадет. А когда он упадет и упадет ли вообще — это вопрос, который является несущественным. И, кстати, совершенно не факт, что такая глобальная структура сумеет справиться с угрозой, когда она все-таки возникнет.

Аналогично создаваемая структура по борьбе с пандемиями, особенно на фоне огромного числа вопросов, касающихся как нынешней крайне странной истории с коронавирусом, так и недавних фейковых историй с разнообразными атипичными гриппами и пневмониями, вынуждает задаваться вопросом о реальных целях ее создания.

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