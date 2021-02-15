Дарья Повереннова вышла замуж за президента “Сколково” Андрея Шаронова после 8 лет отношений

15.02.2021, 11:00, Разное

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Актриса театра и кино Дарья Повереннова, известная по таким сериалам как “День рождения Буржуя”, “Марш Турецкого”, “Меч”, “Дальнобойщики”, вышла замуж. Ее избранником стал Андрей Шаронов, который возглавляет Московскую школу управления “Сколково”, состояние которого Forbes оценивает в 163 миллиона рублей.

Мы шли к этому почти восемь лет! И пришли! С Днем всех влюбленных, друзья!

– написала Повереннова в Instagram, опубликовав фото со свадьбы – она состоялась в самый романтичный день в году, 14 февраля. Для торжества 48-летняя актриса выбрала белоснежный костюм, а ее 57-летний супруг – классический черный.

Дарья Повереннова и Андрей Шаронов До свадьбы Повереннова и Шаронов встречались около 8 лет. Для актрисы брак стал вторым – ранее она десять лет была замужем за режиссером Александром Жигалкиным, от которого родила дочь Полину. Что касается Шаронова, его первая жена Ольга скончалась от инсульта в апреле 2012 года, у них осталось двое детей.