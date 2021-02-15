Мнение: Закат Европы – прозападная оппозиция раскололась надвое

15.02.2021, 10:56, Разное

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Эпохальное событие. Режиссёр Богомолов, плоть от плоти российского креативного класса, опубликовал в «Новой газете» программный манифест. Краткая суть: Запад, который ещё недавно служил для нас образцом высокоразвитой цивилизации, выродился в жестокое сообщество дикарей, забывших о нормах морали и утративших инстинкт самосохранения.

Манифест очень важен, и я рекомендую прочесть его целиком. Для понимания духа статьи приведу небольшой фрагмент:

https://novayagazeta.ru/articles/2021/02/10/89120-pohischenie-evropy-2-0

Наши прогрессисты и западники настаивают: Россия была и есть страна вертухаев и рабов. Это во многом так. Но правда и то, что долгие годы жизни в условиях несвободы, въевшиеся в генетическую память лагерный страх, стукачество, а также молчание и насилие как способы выживания и способы защиты народа от власти и власти от народа — все это требует не революций, а терпения и терапии. Драма Ланцелота в том, что на самом деле он не любил ни Эльзу, ни тех, кого пытался спасти.

Мне отвратительны дух насилия и атмосфера страха. Но это не означает, что я приму превращение страны вертухаев и рабов в страну, где стучат не от страха, а от сердца, травят не от дремучести, а от просвещенности, где разноцветные (включая белый) Швондеры от BLM входят в дома и требуют профессуру присесть на колено, поделиться жилплощадью и сдать деньги на помощь оголодавшим Флойдам.

Россия прошла все это в 1917-м. И феминитивы, и прочие надругательства над языком, и попытку освободиться от половой или культурной принадлежности, и собрания с обсуждениями морального облика, и массовые требования трудящихся, и даже детей, предающих своих родителей, — так случилось недавно в США, когда девочка-демократка сдала своих родителей-трампистов полиции, узнав, что они участвовали в протестах и штурме Капитолия. Все это было. И как удивительно видеть западный мир, словно впервые грезящий сладкими снами Веры Павловны, и как странно наблюдать горящие глаза и наивные речи новых русских разночинцев, ведущих моральный террор против несогласных не хуже уличного ОМОНа.

Как видите, господин Богомолов по-прежнему ощущает себя потомственным представителем творческой интеллигенции, свысока смотрит на современную Россию, а также с видимой неприязнью косится как на российскую власть, так и на глубинный народ. Тектонический сдвиг заключается в том, что если раньше ориентиром для него были Европа и США, то теперь ориентиром является потерянный рай «довоенной» Европы, тогда как реальные страны Запада выродились в глазах режиссёра в чудовище, достойное ненависти или жалости.

Кто бы ни был реальным автором манифеста, — а слухи уже приписывают его Владиславу Суркову, — текст попал точно в цель. Плотный и громкий слой креативной оппозиции раскололся примерно надвое. Одна половина поддержала господина Богомолова, согласившись с тем, что для России нет смысла пристраиваться в ноги к Европе послушной собачкой, что Россия должна теперь отгородиться от потерявшего рассудок Запада и строить у себя «довоенную Европу» самостоятельно. Вторая половина креативной оппозиции встретила манифест яростным воплем ненависти, привычно уже записав режиссёра в бесконечный перечень псов режима.

Немедленно вышел публичный ответ режиссёру, под которым подписались сотни дизайнерок, инстаблогеров и кошкоматерей. Ответ был опубликован в той же «Новой газете» и состоял из двух слов: «Ок, бумер». На современном социалистическом языке эта реплика означает: «нам плевать на твои занудные монологи, ты представитель проигравшей культуры, и потому должен уйти»:

https://novayagazeta.ru/articles/2021/02/13/89202-ok-bumer

Тем или иным способом манифест откомментировали практически все, начиная от «Сноба», «Коммерсанта» и «Независимой газеты», заканчивая пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым.

Возможно, впервые за очень долгое время, если не впервые в истории России, мы увидим появление настоящего чуда: патриотической оппозиции.

Напомню, до последнего момента наша оппозиция делилась на несколько сегментов, каждому из которых интересы России были предельно безразличны. Системные, мелькающие в телевизоре оппозиционеры из крупных партий являются в массе своей болтунами-популистами, монетизирующими симпатии своего наивного электората. Несистемная оппозиция делилась на «либералов», мечтающих об установке внешнего управления над Россией, и на социалистов, требующих разрушения нашего государства ради строительства на его обломках нового тоталитарного режима.

На наших глазах прозападная оппозиция раскалывается на два лагеря. Один из лагерей продолжит жадно ловить каждый звук из-за рубежа, также он будет всё ближе смыкаться с коммунистами, которые сейчас хоть и сидят на голодном пайке, но при этом озвучивают политкорректные лозунги: ешь богатых, дави бизнес, дорогу угнетённым и всё прочее из сборника золотых цитат великих революционеров. Второй лагерь попытается выработать полноценную правую идеологию в хорошем смысле этого слова: с защитой собственности, здоровым индивидуализмом, традиционной семьёй и консервативными ценностями. Излишне пояснять, что оба лагеря уже называют друг друга фашистами.

Чем бы дело ни кончилось, нам оно очень на руку. Я надеюсь, что у господина Богомолова и у той группы, которую он представляет, всё получится. Патриотическая оппозиция со здоровыми идеями очень нужна России. Если же дело кончится пшиком, тоже будет хорошо. Чем сильнее будут наши идеологические противники заняты грызнёй друг с другом, тем меньше у них останется сил, чтобы вредить нашей стране.