Тайное правосудие

15.02.2021, 10:54, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Почему публикуют далеко не все приговоры и вымарывают из текстов информацию о самих преступлениях.

Дата-отдел изучил 40 тысяч приговоров за последние десять лет и выяснил, что из трети опубликованных текстов «вырезаны» имена судьи и обвиняемого, размер наказания или место преступления. Особенно тщательно судьи редактируют дела по «экстремистским» статьям. Из приговоров обычно удалено не только имя самого осужденного, но и состав преступления: тексты его репостов и реплик. Но чаще всего абсурдные обвинения в «разжигании ненависти» даже не попадают в Сеть: судьи выкладывают в интернет только 5% решений. За последние два года из 124 приговоров по таковым статьям суды опубликовали только 4, предварительно изъяв оттуда данные о самих преступлениях. Для российский судов это стабильная политика: как писала «Новая» в расследовании «Стыдно сказать», к 2018 году в Москве было опубликовано лишь 2% приговоров «за экстремизм».

Закон, обязывающий суды выкладывать в интернет свои решения, вступил в силу в июле 2010 года. На публикацию отведен достаточно большой срок — месяц с момента принятия решения по гражданским делам или вступления в силу приговора по уголовному преступлению.

По отдельным категориям УК заседания закрытые, а решения в принципе не подлежат публикации. Например, дела о преступлениях, связанных с половой неприкосновенностью, несовершеннолетними и госбезопасностью, — мы не обсуждаем их в этом исследовании.

Приговоры по остальным преступлениям суды публикуют с опозданием, а часть не публикуют вовсе.

Доля скрытых текстов по РФ — около 20%. Некоторые регионы, например, Крым, Ингушетия и Приморский край, не публикуют рекордные 70% приговоров.

Доля неопубликованных приговоров, вступивших в силу с 2010 до октября 2020 года, по данным ГАС «Правосудие»Судьям стыдно?

Преступления, решения по которым судьи скрывают в рекордных 95% случаев, не такие популярные, как кража или мошенничество. Самые «стыдные» дела — по «экстремизму». То есть за «возбуждение ненависти или вражды» (статья 282) и «призыв к экстремистской деятельности» (статья 280).

Эти преступления известны реальными сроками «за репосты». Запрет Госдумы наказывать за однократное нарушение сократил количество «экстремистов» в 2,5 раза. Но репрессивный характер статей изменился несильно. Среди последних фигурантов — оператор ФБК Павел Зеленский, задержанный 15 января за два твита, опубликованных в день самоубийства журналистки Ирины Славиной.

Приговоры «за репосты» суды не выкладывают в Сеть без видимых причин: заседания открытые, тексты гостайны не содержат. Тем не менее из 2053 приговоров (по статьям 280 и 282 УК), вступивших в силу до октября 2020-го, прочитать можно только 128.

Один из регионов, где суды за последние 10 лет не выложили ни одного приговора по «экстремистским» статьям, — Москва.

Все 32 дела за «призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «возбуждение ненависти или вражды» столичные судьи предпочли скрыть. При этом на сайте реестра отсутствуют пометки с информацией о запрете публикации.

Количество неопубликованных и опубликованных приговоров, вступивших в силу с 2010 до октября 2020 года, по данным официального портала судов общей юрисдикции Москвы

В целом по Москве ситуация с публикацией приговоров не самая плачевная: только 12% дел остаются неопубликованными, тогда как в некоторых регионах этот показатель переваливает за 50%.

Рекордное количество публикаций — более 90% — по преступлениям в сфере дорожного движения. В 2016–2017 годах, по данным Дата-отдела «Новой», суды охотнее всего выкладывали в Сеть решения по наркопреступлениям.

Лидеры среди судов по доле неопубликованных и опубликованных приговоров, вступивших в силу с 2010 до октября 2020 года, по данным официального портала судов общей юрисдикции Москвы Лидеры среди судей по доле неопубликованных приговоров, вступивших в силу с 2010 до октября 2020 года, по данным официального портала судов общей юрисдикции МосквыСПРАВКА «НОВОЙ»

Как мы считали: мы выгрузили и изучили информацию о 40 000 приговорах, опубликованных на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы с 2010 по 2021 год (опубликован ли документ, имя судьи, суд, статья обвинения). В выборке мы не учитывали приговоры, публикация которых запрещена законом.

Три года колонии за <данные изъяты>

Суды публикуют в интернете решения не полностью, а предварительно изъяв оттуда некоторые адреса и имена участников процесса. Последнее обычно касается свидетелей и понятых. Сведения же о судье, прокуроре, секретаре, обвиняемых и их защитниках должны оставаться в документе. Также нетронутыми должны публиковаться детали преступления.

Под лозунгом защиты персональных данных суды зачастую «стирают» из текстов базовую информацию: имена потерпевших и все адреса.

Закон позволяет, однако из-за автоматического удаления этих сведений из приговора может пропасть место преступления. Что касается имен потерпевших, то решения с закрытых заседаний в принципе не публикуются. Речь идет о «сексуальных» преступлениях и дел с несовершеннолетними фигурантами. Вычеркивание потерпевших по остальным статьям — запрещено.

Дата-отдел «Новой» изучил более 30 000 опубликованных приговоров, вынесенных судами Москвы за последние десять лет. Около 8 000 текстов доступны в полном объеме, из остальных же изъяты персональные и другие данные.

Треть приговоров выложены с грубыми нарушениями: из документов удалены имена ключевых участников процесса, размеры штрафов и сроки лишения свободы.

Чаще всего из текстов пропадают адреса. При этом суды редко разбираются, что изымать законно, а что — нет, где указаны персональные данные, а где — место преступления. И удаляют все.

Мы прочитали 100 приговоров с изъятыми оттуда адресами, чтобы понять, насколько правомерно суды их «вырезают». В 70 изученных текстах удалением мест регистрации и проживания участников суды не ограничились. «Чистка» адресов поставлена на конвейер: из приговора может исчезнуть название улицы, где подсудимый украл кошелек, адреса ОВД и УМВД, точки «закладок».

Количество приговоров, вступивших в силу с 2010 до октября 2020 года, по данным официального портала судов общей юрисдикции МосквыСПРАВКА «НОВОЙ»

Как мы считали: Тексты 30 000 приговоров, опубликованных на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы с 2010 по 2021 год, мы выгрузили и изучили на наличие и характер изъятых данных. Предварительно отобрав шаблоны, по которым изымают данные, каждый из 30 000 документов мы проверили на вхождение в него более 30 фраз: «ФИО», «потерпевшая ФИО», «адрес **», «штраф …» и т.д.

Дополнительно мы прочитали 100 приговоров, в которых были изъяты адреса, и определили долю текстов, где вместе с персональными данными (например, место регистрации обвиняемого в шапке документа) были удалены другие адреса.

Ссылаясь на деперсонализацию, иногда суды «выдергивают» целые фразы, без которых невозможно понять суть преступления. Злоупотребления критичны для приговоров, где удаление отдельных слов может скрыть состав преступления. В том числе в делах за «возбуждение ненависти и вражды».

Классический приговор по «экстремистской» статье, выложенный в Сеть, обычно ограничивается оценкой судьи, иногда — эксперта. Понять адекватность наказания, которое доходит до пяти лет лишения свободы, в таком случае невозможно.

За последние два года количество «экстремистов» резко упало. Осужденных по статье 280 меньше в 1,5 раза, а по 282-й — в 15 раз по сравнению с 2017 и 2018 годами.

Дата-отдел прочитал все опубликованные в 2019 и 2020 годах приговоры за «экстремизм». Повторимся: из 124 решений в интернет попали только 4. Но даже в этих смело опубликованных текстах мы не смогли определить состав преступления, а значит — адекватность наказания. Такая практика позволяет безнаказанно скрывать суть обвинения из «неудобных» решений.

Оценить адекватность приговора можно, если только он опубликован, известны состав преступления, отягчающие обстоятельства и размер наказания. Поэтому за стремлением судей скрывать дела за «экстремизм», вполне возможно, стоит абсурдность самих обвинений.

Дарья Таланова

data-отдел «Новой газеты»

—