 

В России самолеты могут перейти на водородное топливо к 2035 году

15.02.2021, 10:50, Разное
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Виталий Савельев, глава Минтранса России, сообщил, что замена обычного топлива для самолетов на водородное вполне реальна. Уже к 2035 году отечественные авиакомпании могут полностью перейти на альтернативный источник энергии.
За границей водородное топливо уже активно используют на квадрокоптерах, поскольку оно показало свою эффективность и практичность. Сейчас и российские политики планируют внедрить данную разработку в авиастроение. Уже через 10-15 лет отечественные самолеты смогут полностью перейти на альтернативный источник питания, а первые испытания пройдут в ближайшие несколько лет.

Стоит отметить, глава Минтранса РФ не исключает возможности применения водородного топлива также и в автомобильной промышленности. Подобное решение позволит не только сэкономить значительные средства, но и существенно улучшить экологическую обстановку, поскольку данный вид топлива не загрязняет атмосферу.

Инициатива уже обсуждается в министерствах транспорта и экономики России. Об этом пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».



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