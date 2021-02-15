 

Ученые рассказали о квантовом бессмертии человеческой души

15.02.2021, 10:50, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американские исследователи предположили, что душа человека после смерти физического тела продолжает существовать на квантовом уровне. Согласно этой теории человек может быть бессмертным, поскольку его сознание, хоть и в иной форме, но продолжит существовать.
По словам физиков, сознание человека уместно сравнивать с информационной сущностью, занимающей особое положение на квантовом уровне. Вся информация хранится в микроскопических трубках, состоящих из белковых структур. Когда физическая оболочка человека умирает, то эти трубки распространяются по Вселенной.

Доказательств того, что сознание человека способно продолжать существовать на квантовом уровне у ученых нет. Однако они напомнили о таком явлении, как клиническая смерть. Когда человек находится на грани жизни и смерти, то на некоторое время он может утратить квантовую информацию, но если он выживает, то она возвращается к нему обратно.

Стоит отметить, что потенциальным бессмертием исследователи называют оцифровывание сознание человека. Для этого они предлагают перенести человеческий мозг на искусственный носитель.

Источник: www.ap22.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнила хит «Миллион алых роз»

25.08 / Появились данные о завершении карьеры Федора Емельяненко

25.09 / Личное: “Выбраться красиво”

27.11 / Мнение: Нюрнбергский процесс до сих пор вызывает вопросы

03.12 / Мнение: Шок-вакцина – и не скрыться

30.09 / Ученые нашли источник «бесконечного счастья»

12.09 / Метеорологическая служба Азербайджана начнёт уведомлять граждан об опасных закатах

12.07 / Первый поцелуй в кино: Дарья Мельникова рассказала о своем неудачном опыте

16.09 / Ведущей программы «Специальный гость» на RTVI сталаТина Канделаки

03.02 / Ученые заявили об опасности пищи из микроволновки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска