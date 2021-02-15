Ученые рассказали о квантовом бессмертии человеческой души

15.02.2021, 10:50, Разное

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Американские исследователи предположили, что душа человека после смерти физического тела продолжает существовать на квантовом уровне. Согласно этой теории человек может быть бессмертным, поскольку его сознание, хоть и в иной форме, но продолжит существовать.

По словам физиков, сознание человека уместно сравнивать с информационной сущностью, занимающей особое положение на квантовом уровне. Вся информация хранится в микроскопических трубках, состоящих из белковых структур. Когда физическая оболочка человека умирает, то эти трубки распространяются по Вселенной.

Доказательств того, что сознание человека способно продолжать существовать на квантовом уровне у ученых нет. Однако они напомнили о таком явлении, как клиническая смерть. Когда человек находится на грани жизни и смерти, то на некоторое время он может утратить квантовую информацию, но если он выживает, то она возвращается к нему обратно.

Стоит отметить, что потенциальным бессмертием исследователи называют оцифровывание сознание человека. Для этого они предлагают перенести человеческий мозг на искусственный носитель.

Источник: www.ap22.ru