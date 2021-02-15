 

Сергей Шнуров станцевал с беременной женой в День влюбленных

15.02.2021, 10:50, Разное
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Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров станцевал с беременной женой Ольгой Абрамовой в День влюбленных. Супруги провели праздник на палубе яхты в одной из теплых стран. Соответствующим видео артист поделился в разделе «Истории» в социальной сети Instagram.
Сергей Шнуров и Ольга Абрамова романтично отметили 14 февраля. Артист закружил возлюбленную, которая младше его на 20 лет, в танце. Он нежно обнимал жену за округлившийся живот, спрятанный под шифоновым платьем. На видео вдалеке видны огни набережной.

Изображение взято с: Instagram @shnurovs
О пополнении в семье Сергей Шнуров объявил в конце прошлого года. Для него ребенок станет третьим по счету, от предыдущих браков у музыканта есть дочь Серафима и сын Аполлон. Детей певцу родили жены Мария Исмагилова и Светлана Костицына. Третья супруга знаменитости Матильда Шнурова так и не подарила ему наследников. Для Ольги Абрамовой малыш будет первенцем.

Источник: www.instagram.com



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