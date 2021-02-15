Мнение: “Предатель”

15.02.2021, 10:46, Разное

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Неизвестные проникли на территорию дома одного из адвокатов Трампа и написали большими красными буквами "Предатель". Такая вот реакция на неудачный исход голосования в Сенате за импичмент Трампа. Атмосфера нетерпимости и ненависти на все деньги.

Ранее, защищавший Трампа во время процесса импичмента адвокат Майкл ван дер Вин, подверся кампании травли в СМИ и социальных сетях, где его называли "фашистом", "предателем" и прочими нехорошими словами за то, что тот принимает участие в защите Трампа.

Адвокат уже заявил, что нападкам подверглась его семья и его бизнес. Полиция ведет поиск злоумышленников, но ни одно из подобных дел с подобными угрозами, так и не было доведено до суда – в период BLM-протестов, это стало де-факто новой нормальностью.

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