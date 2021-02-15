В Казахстане в ДТП со стоящим на обочине грузовиком погибли семь человек

15.02.2021, 10:44, Новости дня

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14 февраля в Казахстане на автотрассе Алматы – Усть-Каменогорск погибли семь человек. Об этом со ссылкой на департамент полиции Алматинской области сообщает NUR.KZ.

“Предварительно, водитель [легкового автомобиля] Nissan Qashqai не справился с рулевым управлением и допустил столкновение со стоявшей на обочине дороги большегрузной автомашиной Volvo. В результате ДТП погибли семь человек: водитель и четыре пассажира Nissan, а также водитель и один пассажир Volvo”, – говорится в сообщении.

Личности погибших были установлены не сразу.

Издание отмечает, что очевидцы ДТП рассказывали о шести погибших на месте происшествия. Седьмого забрали медики.

Правоохранители открыли уголовное дело по ст. 345 (повлекшее по неосторожности смерть нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

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