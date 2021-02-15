 

В Казахстане в ДТП со стоящим на обочине грузовиком погибли семь человек

15.02.2021, 10:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

14 февраля в Казахстане на автотрассе Алматы – Усть-Каменогорск погибли семь человек. Об этом со ссылкой на департамент полиции Алматинской области сообщает NUR.KZ.

“Предварительно, водитель [легкового автомобиля] Nissan Qashqai не справился с рулевым управлением и допустил столкновение со стоявшей на обочине дороги большегрузной автомашиной Volvo. В результате ДТП погибли семь человек: водитель и четыре пассажира Nissan, а также водитель и один пассажир Volvo”, – говорится в сообщении.

Личности погибших были установлены не сразу.

Издание отмечает, что очевидцы ДТП рассказывали о шести погибших на месте происшествия. Седьмого забрали медики.

Правоохранители открыли уголовное дело по ст. 345 (повлекшее по неосторожности смерть нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / Вести – Зеленский предложил Microsoft сделать для Украины систему онлайн-выборов

19.12 / Компании Facebook и Apple начинают торговую войну

12.08 / Онищенко объяснил критику российской вакцины от коронавируса

18.12 / Airbus готовит переход авиации на водородное топливо

20.09 / Fox News – американских школьников учат сомневаться в ценности семьи

30.08 / Путин заявил, что Россия признает легитимность выборов в Беларуси

30.07 / Украина готовится участвовать в конкурсе на проведение Олимпиады 2028 или 2030 – Офис президента

16.11 / Нефть подорожала на статистике из КНР и Японии

29.11 / В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

26.01 / Кокорина могут впустить в Италию без прохождения карантина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска