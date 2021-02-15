Расследователь Bellingcat Грозев назвал действия “группы отравителей” из ФСБ индустрией убийств

15.02.2021, 10:44, Новости дня

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Сотрудники ФСБ, которые, вероятно, отравили российского оппозиционного политика Алексея Навального и другого оппозиционера, Владимира Кара-Мурзу, могут быть причастны к ряду покушений и работают в “индустриальном режиме”. Об этом сказал журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев в эфире на радио “Эхо Москвы” 13 февраля.

По мнению журналиста, на сегодняшний день в Российской Федерации в рамках государственных органов действует группа серийных профессиональных убийц.

“Они работают не на точечном режиме, не бутиковыми убийцами, а они работают на индустриальном режиме. У них есть списки. Они ведутся там в какой-то номенклатуре. Наша оценка о том, за каким количеством людей они следят и готовят что-то в год, – это примерно 10 разных человек в год. Так что если это не называть индустрией, я не знаю, что можно назвать индустрией убийств”, – объяснил расследователь.

Главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов сообщил, что расследование по отравлению Кара-Мурзы стало результатом целой серии расследований группы убийц из НИИ-2 и Управления по защите конституционного строя (УЗКС).

“Мы начали изначально с ученых из НИИ-2, то есть с химиков, специалистов по “Новичку”, и по одному звену вытащили всю цепь. То есть сначала мы нашли сотрудников ФСБ, которые разговаривали по телефону, общались со специалистами Центра “Сигнал”, который производит “Новичок”. То есть по этим телефонным звонкам, которые состоялись во время отравления Навального, мы вычислили сначала первую группу ФСБшников. Сначала это были ФСБшники из НИИ-2. Потом уже по поездкам вот этих ФСБшников увидели, что их сопровождают ФСБшники из УЗКС, то есть то, что они работают вместе. И, соответственно, постепенно-постепенно через общие передвижения и через общие созвоны мы уже вышли на довольно большую группу – я думаю, сейчас это уже больше 10 человек ФСБшников, которые участвовали в целой серии покушений (успешных и неуспешных) – на журналистов, на политиков, людей и в регионах, и в Москве”, – пояснил он.

Грозев полагает, что такие люди, могут следить в России за всеми политиками, которые могут угрожать действующему режиму.

В совместном материале Bellingcat и The Insider, который вышел 11 февраля, говорится, что сотрудники ФСБ, которые, вероятно, отравили Навального, могут быть причастны к отравлениям Кара-Мурзы. Те агенты российской спецслужбы, которые следили за Навальным в день его отравления, систематически следили за Кара-Мурзой перед его первым и вторым отравлениями, выяснили расследователи.

Кара-Мурзу отравили дважды – 26 мая 2015 года и 2 февраля 2017-го. В обоих случаях московские врачи поставили ему диагноз “токсическое действие неуточненного вещества”. Первое отравление произошло спустя три месяца после убийства ближайшего соратника и друга Кара-Мурзы – младшего, крестного его дочери, оппозиционера Бориса Немцова. Оба активно продвигали в США “акт Магнитского” – закон, вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России, и больно ударивший по путинской чиновничьей “элите”.

По данным расследователей, в 2015 году сотрудники ФСБ начали ездить за Кара-Мурзой за три месяца до отравления и сопровождали его как минимум в четырех поездках (в Томске, Санкт-Петербурге, Калининграде и Казани). При этом из последней – в Казани – оппозиционер и его вероятные отравители вернулись в Москву за 48 часов до проявления симптомов отравления.

Во всех поездках в группе “сопровождающих” был Александр Самофал – это, как предполагают журналисты, сотрудник Второй службы ФСБ, один из офицеров, участвовавших в отравлении российского политика Никиты Исаева в 2019 году. По крайней мере в двух поездках, совпадающих с путешествиями Кара-Мурзы, Самофала сопровождал сотрудник Института криминалистики ФСБ Константин Кудрявцев, которого Навальный называл “замывальщиком трусов”.

Также Самофал и Кудрявцев сопровождали Кара-Мурзу во время его поездок в Нижний Новгород в конце 2016 года, пишут расследователи.

Навального отравили 20 августа 2020 года. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции. Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

14 декабря было обнародовано расследование Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

21 декабря Навальный обнародовал видео, как он звонил вероятному сотруднику ФСБ, члену группы отравителей Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и “попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству”. Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье. В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.

1 января 2021 года Грозев заявил, что информация о передвижении группы сотрудников ФСБ, которая, вероятно, отравила Навального, дает основания полагать, что эти люди причастны к другим аналогичным операциям.

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